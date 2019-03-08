Если «Зенит» так проигрывает, то всегда вылетает из Лиги Европы

Лига Европы существует с сезона-2009/10. «Зенит» участвует в этом турнире почти каждый год, но ни разу его не выигрывал.

Поражение от «Вильярреала» (1:3) не оставляет никакой возможности и сейчас. Так говорит статистика: во всех трех случаях, когда «Зенит» проигрывал в первой игре с разницей в два мяча и больше, он вылетал из турнира.

Забавная история – «Зенит» побеждал в ответных встречах, хотя соперник шел дальше. Теперь можно смело заряжать на победу «Зенита» и проход «Вильярреала». Такую тенденцию прервать тяжело.