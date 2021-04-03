«Краснодар» пообещал, что не уволит Мусаева, даже если он проиграет все матчи. Сейчас он ушел сам 🤷

Мурад Мусаев работал главным тренером «Краснодара» с весны-2018. Вместе с клубом он стал бронзовым призером в РПЛ и дебютировал вместе в Лиге чемпионов. А сейчас уходит.

Ситуация такая: клуб официально не подтвердил его отставку. Но Мусаев уже сказал, что матч с «Ахматом» был для него последним в статусе главного тренера «Краснодара».

«Сегодня был мой последний матч во главе ФК «Краснодар». После игры я поговорил с руководством о своем уходе. Это уже второй разговор, первый был после «Спартака». Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия.

Мне трудно подобрать слова, чтобы выразить благодарность Сергею Николаевичу [Галицкому] за его поддержку и доверие. Спасибо всем болельщикам, три года я чувствовал вашу поддержку, вне зависимости от побед или поражений.

«Краснодар» – мой родной клуб и город, я всегда отдавал всего себя работе и достижению результата, был честен с командой и болельщиками. Клуб навсегда в моем сердце, искренне желаю ему новых побед и достижений».

Что известно по этой ситуации: