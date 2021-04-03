Мурад Мусаев
РПЛ
Краснодар
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#Мурад Мусаев #РПЛ #Краснодар

«Краснодар» пообещал, что не уволит Мусаева, даже если он проиграет все матчи. Сейчас он ушел сам 🤷

03 апреля, 23:48

Мурад Мусаев работал главным тренером «Краснодара» с весны-2018. Вместе с клубом он стал бронзовым призером в РПЛ и дебютировал вместе в Лиге чемпионов. А сейчас уходит.

Ситуация такая: клуб официально не подтвердил его отставку. Но Мусаев уже сказал, что матч с «Ахматом» был для него последним в статусе главного тренера «Краснодара».

«Сегодня был мой последний матч во главе ФК «Краснодар». После игры я поговорил с руководством о своем уходе. Это уже второй разговор, первый был после «Спартака». Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия.

Мне трудно подобрать слова, чтобы выразить благодарность Сергею Николаевичу [Галицкому] за его поддержку и доверие. Спасибо всем болельщикам, три года я чувствовал вашу поддержку, вне зависимости от побед или поражений.

«Краснодар» – мой родной клуб и город, я всегда отдавал всего себя работе и достижению результата, был честен с командой и болельщиками. Клуб навсегда в моем сердце, искренне желаю ему новых побед и достижений».

Что известно по этой ситуации:

Это событие никак не укладывается с обещанием «Краснодара», данное после разгрома от «Спартака». 8 марта «Спартак» разнес его со счетом 6:1, и тогда Мусаев впервые попросил об отставке. «Краснодар» этот запрос отклонил. А гендиректор клуба Владимир Хашиг выступил:

1. Сначала заострил внимание на выходе в ЛЧ в ковидный сезон и сказал, что Мусаев достойно там выступил.

2. Отметил, что ответственность за поражения общая: «Так что не нужно разделять ответственность между тренером и игроками, они вместе выигрывают и проигрывают».

3. Потом Хашиг сказал: «Если вам нужна официальная позиция руководства клуба: Мурад Мусаев, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата игры, уволен не будет и продолжит работу с командой».

С того момента «Краснодар» отыграл три матча: одна победа, два поражения, общий счет – 6:8. Мусаев объявил об уходе. Слова Хашига не сбылись.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: официальный сайт «Краснодара»
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