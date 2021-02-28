Ох, как много проблем у «Краснодара». Вылеты из кубков, травмы, удаление Смольникова – а впереди суперважные матчи
«Краснодар» – «Урал» – 2:2. Так складывался этот матч:
После него у «Краснодара» только прибавилось проблем. Смотрим на все:
1. Если бы он победил «Урал», то забрался бы на шестую строчку. Так он всего лишь восьмой.
2. Благодаря этой ничьей «Краснодар» продлил безвыигрышную серию в официальных матчах до 4 встреч подряд. Последний раз «Краснодар» побеждал 17 декабря 2020 года – в матче РПЛ против «Уфы».
3. Все это на фоне неудач в других турнирах – за 4 дня «Краснодар» умудрился вылететь из Кубка России и Лиги Европы.
4. Матч с «Уралом» добавил Мусаеву кадровых проблем:
🚑 Евгений Чернов ушел с поля на 33-й минуте из-за травмы. Его сменил Абруаз Ойонго (дебют за «Краснодар») – поиграл 12 минут, ушел на перерыв, дальше на его месте появился Мартынович.
🟥 Игорь Смольников получил две желтые – он пропустит следующий матч.
5. Плюсуем это к следующим проблемам:
🚑 У Сафонова травма. Перед первым матчем с «Динамо» З Мусаев подтвердил это, но не назвал сроки восстановления.
🚑 Рамирес травмирован. Тоже никакой конкретики. Но, кажется, он будет долго лечиться – иначе зачем взяли Ойонго на ту же позицию.
🚑 Сергей Петров восстанавливается после травмы.
🚑 У Дмитрия Стоцкого такая же ситуация, как и у Петрова.
6. На данный момент у «Краснодара» осталось три здоровых защитника: Сорокин, Кайо и Мартынович. С Ойонго пока не очень понятно, что случилось.
7. Следующие пять соперников «Краснодара»:
Кажется, Мусаеву остается надеяться, что в этих матчах «Краснодар» пройдет без потерь игроков, потому что его ждет очень горячие конец апреля и май.