Ох, как много проблем у «Краснодара». Вылеты из кубков, травмы, удаление Смольникова – а впереди суперважные матчи

После него у «Краснодара» только прибавилось проблем. Смотрим на все:

1. Если бы он победил «Урал», то забрался бы на шестую строчку. Так он всего лишь восьмой.

2. Благодаря этой ничьей «Краснодар» продлил безвыигрышную серию в официальных матчах до 4 встреч подряд. Последний раз «Краснодар» побеждал 17 декабря 2020 года – в матче РПЛ против «Уфы».

3. Все это на фоне неудач в других турнирах – за 4 дня «Краснодар» умудрился вылететь из Кубка России и Лиги Европы.

4. Матч с «Уралом» добавил Мусаеву кадровых проблем:

🚑 Евгений Чернов ушел с поля на 33-й минуте из-за травмы. Его сменил Абруаз Ойонго (дебют за «Краснодар») – поиграл 12 минут, ушел на перерыв, дальше на его месте появился Мартынович.

🟥 Игорь Смольников получил две желтые – он пропустит следующий матч.