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#Краснодар #Футбол #РПЛ #Спартак #Лига Европы #Динамо #Урал #Мурад Мусаев

Ох, как много проблем у «Краснодара». Вылеты из кубков, травмы, удаление Смольникова – а впереди суперважные матчи

час назад
Илья Егоров

«Краснодар»«Урал» – 2:2. Так складывался этот матч:

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Сулейманов 12
Кабелла 85
2:2
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Аугустыняк 52
Аугустыняк 59

После него у «Краснодара» только прибавилось проблем. Смотрим на все:

1. Если бы он победил «Урал», то забрался бы на шестую строчку. Так он всего лишь восьмой.

2. Благодаря этой ничьей «Краснодар» продлил безвыигрышную серию в официальных матчах до 4 встреч подряд. Последний раз «Краснодар» побеждал 17 декабря 2020 года – в матче РПЛ против «Уфы».

3. Все это на фоне неудач в других турнирах – за 4 дня «Краснодар» умудрился вылететь из Кубка России и Лиги Европы.

4. Матч с «Уралом» добавил Мусаеву кадровых проблем:

🚑 Евгений Чернов ушел с поля на 33-й минуте из-за травмы. Его сменил Абруаз Ойонго (дебют за «Краснодар») – поиграл 12 минут, ушел на перерыв, дальше на его месте появился Мартынович.

🟥 Игорь Смольников получил две желтые – он пропустит следующий матч.

официальный сайт «Краснодара»

5. Плюсуем это к следующим проблемам:

🚑 У Сафонова травма. Перед первым матчем с «Динамо» З Мусаев подтвердил это, но не назвал сроки восстановления.

🚑 Рамирес травмирован. Тоже никакой конкретики. Но, кажется, он будет долго лечиться – иначе зачем взяли Ойонго на ту же позицию.

🚑 Сергей Петров восстанавливается после травмы.

🚑 У Дмитрия Стоцкого такая же ситуация, как и у Петрова.

6. На данный момент у «Краснодара» осталось три здоровых защитника: Сорокин, Кайо и Мартынович. С Ойонго пока не очень понятно, что случилось.

7. Следующие пять соперников «Краснодара»:

Кажется, Мусаеву остается надеяться, что в этих матчах «Краснодар» пройдет без потерь игроков, потому что его ждет очень горячие конец апреля и май.

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