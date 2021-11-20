В РПЛ – новый король штрафных. Игрок «Ахмата» Уткин за полсезона забил три гола прямым ударом

Уткин стал забивать после критики тренера Андрея Талалаева, который был недоволен, как команда исполняет стандарты:

«Мы говорим и отрабатываем штрафные, что каждый удар должен идти в створ. Вместо этого у нас по воробьям засаживают футболисты».

Уткин принадлежит «Краснодару», в «Ахмате» он как арендованный игрок. Но еще в «Краснодаре» Уткин иногда бил штрафные, расстраивался, что не забил «Челси», и рассказывал, как постоянно тренирует удары:

«С «Челси» сам себя расстроил ударом со штрафного: перекинул бы стенку, а там будь что будет. Тем более репетировал удары за два дня до матча плюс последние три-четыре года тренирую их отдельно: работаю с вратарем, выбираю точки для удара – то слева, то справа, через ведение и передачу. Подбираю реальные ситуации, чтобы комфортнее бить в игре».

Вот так, например, Уткин забивал за «Краснодар». Не со штрафного, но тоже издали.