Даниил Уткин
РПЛ
Краснодар
Ахмат
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#Даниил Уткин #РПЛ #Краснодар #Ахмат

В РПЛ – новый король штрафных. Игрок «Ахмата» Уткин за полсезона забил три гола прямым ударом

4 часа назад

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин вот так открыл счет в матче с «Локомотивом» – прямым ударом со штрафного.

В этом матче «Ахмат» победил 2:1. И у Уткина добавилась еще голевая передача. 

Уткин – самый забивающий игрок со штрафных в сезоне РПЛ. У него с них три гола + еще один гол из-за пределов штрафной. Всего у него пять голов в сезоне. 

 Так забивал «Рубину».

Так забивал «Динамо».

Уткин стал забивать после критики тренера Андрея Талалаева, который был недоволен, как команда исполняет стандарты:

«Мы говорим и отрабатываем штрафные, что каждый удар должен идти в створ. Вместо этого у нас по воробьям засаживают футболисты».

Уткин принадлежит «Краснодару», в «Ахмате» он как арендованный игрок. Но еще в «Краснодаре» Уткин иногда бил штрафные, расстраивался, что не забил «Челси», и рассказывал, как постоянно тренирует удары:

«С «Челси» сам себя расстроил ударом со штрафного: перекинул бы стенку, а там будь что будет. Тем более репетировал удары за два дня до матча плюс последние три-четыре года тренирую их отдельно: работаю с вратарем, выбираю точки для удара – то слева, то справа, через ведение и передачу. Подбираю реальные ситуации, чтобы комфортнее бить в игре».

Вот так, например, Уткин забивал за «Краснодар». Не со штрафного, но тоже издали. 

Гол «Зениту» даже претендовал на звание лучшего гола десятилетия в РПЛ (на видео в твите – с 2:00).

В другом интервью Уткин рассказывал, что обычно в «Краснодаре» при штрафных до него очередь не доходила:

«На самом деле для меня это [голы со штрафных] тоже открытие. Значит, тренировки не прошли зря. В академии мы каждый день отрабатывали удары издали – по 15-20 в день. И так на протяжении трех-четырех лет. Мусаев, как только пришел в академию, начал подтягивать наши штрафные. В «Ахмате» я сам сказал, что пробью. Бериша мне уступил».

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