«Краснодар» ссорится с недавним лидером Вильеной. Похоже, это из-за контракта и пункта об уходе

Полузащитник «Краснодара» Тони Вильена открыл новый сезон дублем «Уралу», полностью отыграл еще два матча РПЛ, а затем пропал из заявки на игру четвертого тура. «Краснодар» выиграл 3:2 у тульского «Арсенала», но Вильены не было даже в запасе.

Информация по нему все эти дни – разная:

• «Чемпионат» пишет, что Вильена не захотел тренироваться после конфликта с Ильиным .

• Гончаренко сказал, что причина не в конфликте: « По-своему понимает свой контракт , интерпретирует некоторые пункты».

• Агент игрока подтвердил: дело не в конфликте, но есть проблема, которую надо решать.

• Голландская Voetbal International, кажется, ее озвучила: Вильена договаривался с «Краснодаром», что через пару лет сможет уйти, если будет предложение . Им интересовались европейские клубы, но «Краснодар» не отпустил.

Чем вообще Вильена запомнился в «Краснодаре»?

Какими были результаты клуба при нем за последние два сезона: