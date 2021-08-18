«Краснодар» ссорится с недавним лидером Вильеной. Похоже, это из-за контракта и пункта об уходе
Полузащитник «Краснодара» Тони Вильена открыл новый сезон дублем «Уралу», полностью отыграл еще два матча РПЛ, а затем пропал из заявки на игру четвертого тура. «Краснодар» выиграл 3:2 у тульского «Арсенала», но Вильены не было даже в запасе.
Информация по нему все эти дни – разная:
• «Чемпионат» пишет, что Вильена не захотел тренироваться после конфликта с Ильиным.
• Гончаренко сказал, что причина не в конфликте: «По-своему понимает свой контракт, интерпретирует некоторые пункты».
• Агент игрока подтвердил: дело не в конфликте, но есть проблема, которую надо решать.
• Голландская Voetbal International, кажется, ее озвучила: Вильена договаривался с «Краснодаром», что через пару лет сможет уйти, если будет предложение. Им интересовались европейские клубы, но «Краснодар» не отпустил.
Чем вообще Вильена запомнился в «Краснодаре»?
Какими были результаты клуба при нем за последние два сезона:
- В РПЛ – бронза, потом завал на десятое место
- В еврокубках один раз попал в евровесну, но хватало и неприятностей (0:5 от «Базеля», 0:4 от «Челси»).
- Зато была Лига чемпионов, пусть и со второй попытки.
Но результативность и близко не та. Например, в сезоне перед переездом в Россию Вильена набрал 6+5 по «гол плюс пас» в чемпионате Голландии. В «Краснодаре» те же шесть голов в РПЛ, но за два сезона плюс начало третьего. Ассиста вообще всего два. «РПЛ сильнее по уровню, здесь тяжелее», – так сравнивал Вильена оба чемпионата.
Сказывалась ли игра в России на вызовы в сборную?
Сказать сложно: начиная с 2019-го, Вильена не играл за нее вообще. Место в составе потерял еще до перехода в «Краснодар».
За последние 2,5 года он периодически попадал в предварительные списки, причем и Евро-2020 тоже, но на турнир так и не поехал.
Жаловался ли он? Как относился к работе?
Хвалил стиль:
- «Самое важное, «Краснодар» играет в такой футбол, который мне нравится», – говорил он при переходе.
Был амбициозен:
- «Это не давление. Если мы в хорошей форме, можем победить», – на вопрос о сложности играть в Греции.
- «Не очень сложная задача. Не невозможная», – перед матчем против «Хетафе», где нужно было победить и выйти из группы (сыграли 0:3).
- «Цель в РПЛ – первое или второе место, не ниже. Пока у нас есть возможность выиграть золото. «Зенит»? Чаще побеждают минимально, могут и оступиться», – о шансах в сезоне-2019/20 на чемпионство.
- «Мы не думаем об этом. Мы должны быть готовы к каждой игре», – про плотный график. Что резко контрастирует с частыми жалобами игроков или тренеров в РПЛ.
Нравилось тут быть:
- «В клубе семейная атмосфера, меня тепло приняли. Я счастлив в «Краснодаре», – о ситуации в команде.
- «Мне очень нравится в России», – в интервью голландской прессе.
Может, это связано с новой позицией Вильены в «Краснодаре»?
Виктор Гончаренко возглавил «Краснодар» в апреле. Вильена сыграл при нем в РПЛ восемь раз.
- Первая игра – в центре поля.
- Вторая – выход на замену.
- Остальные шесть – выход в старте на позиции левого защитника.
Очень хороший матч удался против «Рубина» – там был микс полезных защитных и атакующих действий, который легко давался Вильене. Два гола «Уралу» на старте сезона-2021/22 он забил, также играя на этой позиции. Правда, и пенальти там привез.
Еще в мае Вильена говорил, что позиция не нова для него: «Я исполнял эту роль в составе сборной Голландии. Ощущаю себя довольно неплохо».
Какой у него контракт?
«Краснодар» заплатил девять миллионов евро за переход Вильены в 2019-м. Клуб подписал пятилетний контракт с игроком.
Соглашение действует до лета 2024-го – впереди еще три года контракта. Летом Вильеной интересовались «Ренн» и «Бетис», но «Краснодар» не продал им игрока.
На жизнь в России голландец не жаловался, был амбициозен, о чем не раз говорил в интервью, смена позиции тоже не повлияла. Что тогда могло сподвигнуть Вильену на конфликт? Вероятно, желание поиграть в более сильном чемпионате и вернуться в сборную. Но пока эта история ослабляет и игрока, и клуб. Вильена был важным игроком в системе Гончаренко.