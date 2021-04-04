Давайте признаем: Мусаев хорошо поработал в «Краснодаре». Просто его цикл закончился
«Краснодар» дома влетел «Ахмату» 0:5. Мусаев после матча подал в отставку. Клуб подтвердил уход, хотя до этого продвигал позицию полного доверия к Мусаеву. Даже если тот проиграет вообще все оставшиеся матчи сезона.
Текущие результаты «Краснодара»: десятое место в РПЛ, 34 очка за 24 матча. Команда вылетела из Лиги Европы и Кубка России. В РПЛ «Краснодар» проиграл три из пяти последних матчей. Мрак.
Все неудачи легко валятся на тренера. Ощущается, как Мусаев поплыл: и в решениях, и в словах. Даже срывался на журналистов из-за привычных инсайдов о травмах.
Но работа Мусаева – это не только единовременный провал по результатам. Даем трезвую оценку причин, которые привели Мусаева к этой отставке:
📌 До этого Мусаев никогда не работал главным тренером в профессиональном клубе. Сейчас это уже не отмазка (Гвардиола, Нагельсманн, Зидан). Фактор отсутствия такого опыта все равно сказывается. Мусаев даже получил тренерскую лицензию Pro через два года после назначения. Ни один тренер в истории РПЛ не работал без лицензии так долго.
📌 Мусаев дал результат – это тоже нельзя вычеркивать. Два раза взял третье место в РПЛ – высшее достижение «Краснодара». Впервые в истории вывел клуб в Лигу чемпионов. Там «Краснодар» стал единственной командой из России за этот сезон, которая выиграла еврокубковый матч.
По набору очков в среднем за матч Мусаев (1.57) отработал на уровне с Шалимовым (1.63). У Кононова показатели ощутимо лучше (1.88), но не забывайте: с ним команда не играла в еврокубках.
Фактор еврокубков особенно важен в пандемийный сезон. Большая нагрузка – и физическая, и психологическая – на игроков и тренера. Мусаев с ней не справился, но в России такое не вывозят даже люди с опытом.
«Краснодар» расстреливают весь сезон: уже в восьмом матче пропускают по 3+
📌 «Краснодару помешали травмы – ни в одной команде РПЛ футболисты не вылетают так часто. В этом сезоне травмировался основной вратарь Сафонов, капитан Мартынович. Все крайние защитники: Рамирес, Петров, Чернов, Стоцкий, Смольников. Лучший бомбардир Берг.
📌 Подвела селекция. Команда часто играла со связкой защитников Кайо-Сорокин – оба себя не проявили. До этого были неудачные покупки Куэвы, Фьолусона, Спаича. Кабелла вылетал из-за травм.
Зимой «Краснодар» арендовал Ойонго – сыграл 12 минут, травмировался и вернулся в «Монпелье». На период Мусаева в «Краснодаре» выпал уход лидеров и лучших игроков – Гранквиста, Перрейры, Каборе.
📌 Истории с молодежью: Игнатьев ушел, Шапи не попадает в основу, у Сафонова и Уткина возникли странности с контрактом. У всех непонятные отношения с руководством клуба, которые вряд ли зависят от Мусаева.
📌 На восприятие Мусаева влияла и политика руководства «не уволим, даже если проиграем все матчи». Очевидно, что его цикл закончился в «Краснодаре» несколько месяцев назад, но руководство упрямо не признавало это. И чем больше оттягивало уход Мусаева, тем сложнее было ему и команде.
Сложился такой круговорот. Слабые результаты – тренер остается и всех мотивирует – результаты еще слабее, потому что лидеры теряют мотивацию. Не зря Мусаев говорил об отсутствии командного единения. Лучший бомбардир Берг уже заранее договорился с «Гетеборгом».
А вообще-то Мусаев проработал в «Краснодаре» три года. Ровно, день в день – его назначили 3 апреля 2018-го. На дистанции Мусаев отработал достойно. А теперь цикл закончился – и это нормально.