Давайте признаем: Мусаев хорошо поработал в «Краснодаре». Просто его цикл закончился

Но работа Мусаева – это не только единовременный провал по результатам. Даем трезвую оценку причин, которые привели Мусаева к этой отставке:

📌 До этого Мусаев никогда не работал главным тренером в профессиональном клубе. Сейчас это уже не отмазка (Гвардиола, Нагельсманн, Зидан). Фактор отсутствия такого опыта все равно сказывается. Мусаев даже получил тренерскую лицензию Pro через два года после назначения. Ни один тренер в истории РПЛ не работал без лицензии так долго.

📌 Мусаев дал результат – это тоже нельзя вычеркивать. Два раза взял третье место в РПЛ – высшее достижение «Краснодара». Впервые в истории вывел клуб в Лигу чемпионов. Там «Краснодар» стал единственной командой из России за этот сезон, которая выиграла еврокубковый матч.

По набору очков в среднем за матч Мусаев (1.57) отработал на уровне с Шалимовым (1.63). У Кононова показатели ощутимо лучше (1.88), но не забывайте: с ним команда не играла в еврокубках.

Фактор еврокубков особенно важен в пандемийный сезон. Большая нагрузка – и физическая, и психологическая – на игроков и тренера. Мусаев с ней не справился, но в России такое не вывозят даже люди с опытом.

«Краснодар» расстреливают весь сезон: уже в восьмом матче пропускают по 3+