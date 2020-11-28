Эмоциональный Мусаев: бесился из-за промахов, швырял бутылку и удалился после матча. «Краснодар» снова проиграл

«Краснодар» проиграл «Химкам» – за 90 минут нанес 10 ударов, один из них полетел в створ, а единственный гол забил соперник. Победу «Химкам» принес результативный удар Конате.

У «Краснодара» одна победа в последних семи матчах (все остальные встречи завершились для него поражениями). В игре с «Хиками» Мурад Мусаев болезненно реагировал на многие эпизоды.

Первый тайм Мусаев вел себя относительно спокойно. Нервы начались во второй половине матча и стали мешать после гола Конате. Примерно все время после 66-й минуты Мусаев смотрел на моле с таким выражением лица.