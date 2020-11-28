Эмоциональный Мусаев: бесился из-за промахов, швырял бутылку и удалился после матча. «Краснодар» снова проиграл
«Краснодар» проиграл «Химкам» – за 90 минут нанес 10 ударов, один из них полетел в створ, а единственный гол забил соперник. Победу «Химкам» принес результативный удар Конате.
У «Краснодара» одна победа в последних семи матчах (все остальные встречи завершились для него поражениями). В игре с «Хиками» Мурад Мусаев болезненно реагировал на многие эпизоды.
Первый тайм Мусаев вел себя относительно спокойно. Нервы начались во второй половине матча и стали мешать после гола Конате. Примерно все время после 66-й минуты Мусаев смотрел на моле с таким выражением лица.
Под конец матча «Краснодар» неудачно разыграл угловой, и мяч улетел ближе к центру поля. Мусаев не сдержался и швырнул бутылку с водой.
В одном из последних эпизодов, когда Смольников нормально не ударил после подачи, Мусаев упал на колени от отчаяния – об этом в прямом эфире сказал корреспондент «Матч ТВ» Семен Зигаев.
Арбитр добавил к матчу пять минут – из-за повреждения Александра Филина у «Краснодара» не удалось провести последнюю атаку. После финального свистка Мусаев пошел разбираться с арбитром и получил красную за споры с судьей.
На послематчевом интервью Мусаев спокойно признал, что «Краснодар» проиграл не из-за решений арбитра: «Нет, конечно. Просто проблема в нас. Положительных моментов нет».