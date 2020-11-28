Мурад Мусаев
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#Мурад Мусаев #Футбол #РПЛ #Краснодар #Химки

Эмоциональный Мусаев: бесился из-за промахов, швырял бутылку и удалился после матча. «Краснодар» снова проиграл

2 часа назад

«Краснодар» проиграл «Химкам» – за 90 минут нанес 10 ударов, один из них полетел в створ, а единственный гол забил соперник. Победу «Химкам» принес результативный удар Конате.

У «Краснодара» одна победа в последних семи матчах (все остальные встречи завершились для него поражениями). В игре с «Хиками» Мурад Мусаев болезненно реагировал на многие эпизоды.

Первый тайм Мусаев вел себя относительно спокойно. Нервы начались во второй половине матча и стали мешать после гола Конате. Примерно все время после 66-й минуты Мусаев смотрел на моле с таким выражением лица.

телеканал «Матч Премьер»

Под конец матча «Краснодар» неудачно разыграл угловой, и мяч улетел ближе к центру поля. Мусаев не сдержался и швырнул бутылку с водой.

телеканал «Матч Премьер»

телеканал «Матч Премьер»

телеканал «Матч Премьер»

телеканал «Матч Премьер»

В одном из последних эпизодов, когда Смольников нормально не ударил после подачи, Мусаев упал на колени от отчаяния – об этом в прямом эфире сказал корреспондент «Матч ТВ» Семен Зигаев.

Арбитр добавил к матчу пять минут – из-за повреждения Александра Филина у «Краснодара» не удалось провести последнюю атаку. После финального свистка Мусаев пошел разбираться с арбитром и получил красную за споры с судьей.

телеканал «Матч Премьер»

На послематчевом интервью Мусаев спокойно признал, что «Краснодар» проиграл не из-за решений арбитра: «Нет, конечно. Просто проблема в нас. Положительных моментов нет».

Матч завершен
Химки
Химки
Конате 67
1:0
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
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