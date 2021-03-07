Александр Соболев
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#Александр Соболев #Футбол #Квинси Промес #РПЛ #Спартак #Краснодар

Идеальный день рождения Соболева: забил два «Краснодару», стал лучшим игроком, а «Спартак» выиграл разгромно

вчера, 20:52

твиттер «Спартака»

«Спартак» грохнул «Краснодар» – 6:1. Один из главных героев этой встречи – Александр Соболев. В этом матче он вышел в стартовом составе, оформил дубль и уступил место Понсе на 70-й минуте.

Смотрим первый гол. Соболев откликнулся на подачу с левого фланга, пробил головой и вывел «Спартак» вперед на второй минуте.

Второй мяч Соболева получился красивее. «Спартак» ушел в контратаку, в которой Промес классным пасом вывел Соболева против Станислава Агкацева. Тот мощно пробил над вратарем.

Соболев оформил дубль в свой день рождения – 7 марта ему исполняется 24 года. Бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг показал отрывок из видео с Соболевым.

– Надеюсь, я уйду домой со стадиона счастливый 7 марта.

– А, у нас же с «Краснодаром» тогда игра.

– Да.

– У меня как раз день рождения.

– Седьмого?

– Да.

– Я думаю, это лучший подарок, который ты можешь преподнести сам себе.

– Это да.

Сам Соболев сказал, что он впервые сыграл официальный матч в свой день рождения. Про классный второй гол: «И поле было не очень хорошего качества. И я не очень качественный. Поэтому решил сразу бить в касание, иначе бы запутался в ногах».

Матч завершен
Спартак
Москва
Соболев 2
Промес 8
Соболев 61
Ларссон 63
Понсе 75
Ларссон 82
6:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Газинский 56
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Илья Егоров
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