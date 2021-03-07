Идеальный день рождения Соболева: забил два «Краснодару», стал лучшим игроком, а «Спартак» выиграл разгромно

«Спартак» грохнул «Краснодар» – 6:1. Один из главных героев этой встречи – Александр Соболев. В этом матче он вышел в стартовом составе, оформил дубль и уступил место Понсе на 70-й минуте.

Смотрим первый гол. Соболев откликнулся на подачу с левого фланга, пробил головой и вывел «Спартак» вперед на второй минуте.