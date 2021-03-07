Идеальный день рождения Соболева: забил два «Краснодару», стал лучшим игроком, а «Спартак» выиграл разгромно
«Спартак» грохнул «Краснодар» – 6:1. Один из главных героев этой встречи – Александр Соболев. В этом матче он вышел в стартовом составе, оформил дубль и уступил место Понсе на 70-й минуте.
Смотрим первый гол. Соболев откликнулся на подачу с левого фланга, пробил головой и вывел «Спартак» вперед на второй минуте.
Второй мяч Соболева получился красивее. «Спартак» ушел в контратаку, в которой Промес классным пасом вывел Соболева против Станислава Агкацева. Тот мощно пробил над вратарем.
Соболев оформил дубль в свой день рождения – 7 марта ему исполняется 24 года. Бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг показал отрывок из видео с Соболевым.
– Надеюсь, я уйду домой со стадиона счастливый 7 марта.
– А, у нас же с «Краснодаром» тогда игра.
– Да.
– У меня как раз день рождения.
– Седьмого?
– Да.
– Я думаю, это лучший подарок, который ты можешь преподнести сам себе.
– Это да.
Сам Соболев сказал, что он впервые сыграл официальный матч в свой день рождения. Про классный второй гол: «И поле было не очень хорошего качества. И я не очень качественный. Поэтому решил сразу бить в касание, иначе бы запутался в ногах».