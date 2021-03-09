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#РПЛ #Футбол #Краснодар #Спартак #Локомотив #Зенит #ЦСКА #Ростов #Динамо #Сочи #Рубин

Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках

час назад

«Спартак» вылетел из Кубка России и проиграл первый весенний матч в РПЛ. Но еще претендует на чемпионство.

Официальный сайт РПЛ

В РПЛ сыгран 21 тур. Расклад в таблице поменялся за две недели весенней части сезона.

Как было после 19-го тура: «Зенит» лидировал с отрывом в четыре очка, «Динамо» шло шестым и отставало на 11 очков.

Как стало после 21-го тура: «Зенит» подпустил ЦСКА уже на расстояние двух очков. «Динамо» поднялось на строчку выше и отстает на шесть очков. Пять команд в РПЛ сейчас разделяет две победы.

Полная турнирная таблица РПЛ

Гол.ру

Кому из лидеров будет сложнее?

На борьбу за еврокубки претендуют девять команд. К пятерке лидеров добавляются «Локомотив» (34), «Ростов» (34), «Рубин» (34) и «Краснодар» (31). 

До конца чемпионата остается девять туров. «Зенит» и «Спартак» по четыре раза сыграют с соперниками из топ-9. У ЦСКА, «Сочи» и «Динамо» осталось по пять таких матчей.

📌 «Зенит»: «Ахмат», ЦСКА, «Химки», «Сочи», «Краснодар», «Ротор», «Локомотив», «Уфа», «Тамбов».

📌 ЦСКА: «Арсенал», «Зенит», «Тамбов», «Ротор», «Сочи», «Спартак», «Уфа», «Краснодар», «Динамо».

📌 «Спартак»: «Динамо», «Урал», «Ростов», «Локомотив», «Уфа», ЦСКА, «Арсенал», «Химки», «Ахмат».

📌 «Сочи»: «Локомотив», «Тамбов», «Рубин», «Зенит», ЦСКА, «Уфа», «Краснодар», «Ротор», «Химки».

📌 «Динамо»: «Спартак», «Краснодар», «Уфа», «Урал», «Ротор», «Химки», «Рубин», «Локомотив», ЦСКА.

Только первое место теперь гарантирует «Зениту» место в групповом этапе Лиги чемпионов.

Официальный сайт РПЛ

На что влияет новый формат еврокубков?

Россия потеряла три места в Лиге чемпионов на следующий сезон. С сезона-2021/22 запускается Лига конференций – новый еврокубок. Лига Европы сокращает число участников и меняет формат. 

Официальный сайт РПЛ подробно рассказывал о переменах в распределении еврокубковых мест. Теперь из таблицы РПЛ в еврокубки выходят только четыре команды. Куда они попадут:

1 место. Групповой этап Лиги чемпионов.

2 место. 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.

3 место. 3-й квалификационный раунд Лиги конференций.

4 место. 2-й квалификационный раунд Лиги конференций.

В раунде плей-офф Лиги Европы сыграет победитель Кубка России. Там уже определились пары 1/4 финала.

«Краснодар» провалил все турниры. И имеет самый сложный расклад по оставшимся матчам.

Официальный сайт РПЛ

Когда смотреть весенние топ-матчи?

В этот рейтинг мы включили матчи соперников из топ-9 таблицы РПЛ. Сложнее всего будет «Краснодару» – он сыграет сразу с шестью командами из первой части таблицы. Пока «Краснодар» отстает от лидера на 11 очков, от четвертого места – на шесть. Клуб закончит сезон пятью подряд играми с соперниками, которые идут в таблице выше.

2021 год «Краснодара» – ад. В одной картинке

Календарь топ-матчей (полный – тут):

  • 13 марта. «Динамо» – «Спартак» ⚡️
  • 14 марта. «Локомотив» – «Сочи»
  • 17 марта. ЦСКА – «Зенит» ⚡️
  • 18 марта. «Краснодар» – «Динамо»
  • 3 апреля. «Рубин» – «Сочи»
  • 4 апреля. «Ростов» – «Спартак»
  • 11 апреля. «Локомотив» – «Спартак» ⚡️
  • 11 апреля. «Сочи» – «Зенит»
  • 17 апреля. «Локомотив» – «Ростов»
  • 17 апреля. «Краснодар» – «Зенит» ⚡️
  • 18 апреля. «Сочи» – ЦСКА
  • 25 апреля. «Спартак» – ЦСКА ⚡️
  • 25 апреля. «Рубин» – «Краснодар»
  • 1 мая. «Краснодар» – «Сочи»
  • 2 мая. «Зенит» – «Локомотив» ⚡️
  • 8 мая. «Локомотив» – «Динамо»
  • 8 мая. ЦСКА – «Краснодар» ⚡️
  • 16 мая. «Динамо» – ЦСКА ⚡️
  • 16 мая. «Ростов» – «Краснодар»
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
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