Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках

В РПЛ сыгран 21 тур. Расклад в таблице поменялся за две недели весенней части сезона.

Как было после 19-го тура: «Зенит» лидировал с отрывом в четыре очка, «Динамо» шло шестым и отставало на 11 очков.

Как стало после 21-го тура: «Зенит» подпустил ЦСКА уже на расстояние двух очков. «Динамо» поднялось на строчку выше и отстает на шесть очков. Пять команд в РПЛ сейчас разделяет две победы.

Полная турнирная таблица РПЛ