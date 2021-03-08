Дикая развязка на 90+ в Казани: «Рубин» забил победный, трижды (!) раскрутив Ловрена, потом Дзюба смазал пенальти

«Рубин» принимал «Зенит» в 21-м туре РПЛ. Провел весь матч в обороне, но победил «Зенит» двумя голами в конце таймов. Деспотович открыл счет с пенальти, который судья Карасев поставил после ВАР. Азмун сравнял во втором тайме, точно пробив головой.

Все, что было до 90-й минуты – постоянные атаки «Зенита», очень редкие ответы «Рубина». По чужим воротам у «Зенита» били все кроме Ракицкого (зато у него ассист) и Барриоса. К компенсированному времени счет не поменялся – 1:1.

А потом нечто грандиозное исполнил Денис Макаров.

Деспотович выносил мяч из штрафной прямо на Макарова, который побежал на Ловрена и Сантоса. Макаров ушел от Ловрена за пределами штрафной, дважды раскрутил его внутри нее, не обратил внимания на сопровождавшего Сантоса и точно пробил в угол. Красотища!