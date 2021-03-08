Дикая развязка на 90+ в Казани: «Рубин» забил победный, трижды (!) раскрутив Ловрена, потом Дзюба смазал пенальти
«Рубин» принимал «Зенит» в 21-м туре РПЛ. Провел весь матч в обороне, но победил «Зенит» двумя голами в конце таймов. Деспотович открыл счет с пенальти, который судья Карасев поставил после ВАР. Азмун сравнял во втором тайме, точно пробив головой.
Все, что было до 90-й минуты – постоянные атаки «Зенита», очень редкие ответы «Рубина». По чужим воротам у «Зенита» били все кроме Ракицкого (зато у него ассист) и Барриоса. К компенсированному времени счет не поменялся – 1:1.
А потом нечто грандиозное исполнил Денис Макаров.
Деспотович выносил мяч из штрафной прямо на Макарова, который побежал на Ловрена и Сантоса. Макаров ушел от Ловрена за пределами штрафной, дважды раскрутил его внутри нее, не обратил внимания на сопровождавшего Сантоса и точно пробил в угол. Красотища!
Из топов у «Рубина» впереди еще «Ростов» и «Динамо», а «Спартак» и «Локомотив» от голов Макарова пока убереглись. С другими главными командами было так:
✅ «Краснодару» – забил.
✅ «Сочи» – забил.
✅ ЦСКА – забил.
✅ «Зениту» – забил.
Гол Макарова мог и не стать победным – «Зенит» после ВАР получил право на пенальти, когда Старфельт влетел в Сутормина. К мячу подошел Дзюба и пробил обычным способом – несильно в угол. С Дюпиным такое не прошло:
Не так давно Дзюба уже промахивался с пенальти – так же намертво мяч забрал Матвей Сафонов. Сменит ли теперь Дзюба стиль удара?
- «Зенит» набрал всего одно очко в первых двух матчах года и подпустил ЦСКА, который теперь отстает на два балла. У «Спартака» меньше на четыре. Даже «Динамо», идущее пятым, находится на расстоянии двух побед.
- «Зенит» при системе осень-весна если начинал календарный год с одного очка, то не выигрывал лигу. Так было в 2014-м и 2017-м. Но и запаса, как сейчас, у «Зенита» тогда тоже не было.
- Следующий матч у «Зенита» состоится с «Ахматом». В последних шести играх между ними «Зенит» побеждал всего однажды. После этого – матч с ЦСКА.
- А «Рубин» выиграл на старте 2021-го у «Спартака» и «Зенита». По результату очень солидно. И уже всего три очка до четвертого еврокубкового места.