Как «Спартак» станет чемпионом? Как «Сочи» попадет в ЛЧ, а «Химки» – в еврокубки? Все расклады на последние туры РПЛ

Но, объективно, претендента всего два – «Локомотив» и «Спартак».

Любому из группы команд «Рубин»-«Сочи»-ЦСКА-«Динамо» нужны и удобные результаты конкурентов из этой четверки, и минимум две осечки «Локомотива» и «Спартака».

Хотя теоретически шансы на ЛЧ сохраняют они все. Считать расклады будет уместно за тур или два до финиша.

Кто сыграет в Лиге Европы? Очень многое зависит от исхода финала Кубка

Тут такой расклад:

Если «Локомотив» побеждает в финале Кубка и в РПЛ занимает третье место и ниже – он играет в ЛЕ.

Если «Локомотив» побеждает в финале Кубка и в РПЛ становится первым или вторым – в ЛЕ играет третья команда РПЛ.

Если в финале Кубка побеждают «Крылья Советов» – в ЛЕ играют они.

Третье место могут занять шесть клубов: «Спартак», кто-то из группы команд «Рубин»-«Сочи»-ЦСКА-«Динамо» и даже «Химки». Но с «Химками» вариант слишком фантастический.

Финал Кубка состоится 12 мая – за несколько дней до последнего тура РПЛ.

Кто сыграет в Лиге Конференций? Пока еще можно помечтать про «Краснодар»