Как «Спартак» станет чемпионом? Как «Сочи» попадет в ЛЧ, а «Химки» – в еврокубки? Все расклады на последние туры РПЛ
Каждому из клубов РПЛ осталось провести по три матча. На данный момент еще ничего не решено в турнире:
- Пока неизвестны чемпион и второй участник Лиги чемпионов.
- Неизвестно, кто сыграет в Лиге Европы и Лиге Конференций.
- Пока никто не вылетел досрочно.
- Теоретически только одна команда не решает никаких задач – это «Ахмат».
Все ключевые интриги сохраняются.
Что обязательно нужно знать:
- Первое место в РПЛ выводит в группу ЛЧ напрямую, второе – в квалификацию ЛЧ, третье и четвертое – в Лигу Конференций.
- При победе «Локомотива» в Кубке России и его месте в РПЛ не ниже четвертого в Лигу Конференций попадет пятая команда чемпионата.
- При равенстве очков считаются сначала личные встречи, затем количество побед, затем разница мячей.
Кто станет чемпионом? Осталось три претендента
У «Зенита» не очень сложная задача.
- Победа над «Локомотивом» в следующем туре, и тогда чемпионство – досрочное.
- Ничья с «Локомотивом», и останется набрать одно очко в гостевых играх с «Уфой» и «Тамбовом».
- Поражение от «Локо» – тогда ситуацию спасут четыре очка с «Уфой» и «Тамбовом» (это если сам «Локо» все выиграет и дальше).
«Локомотиву» нужно побеждать в Санкт-Петербурге.
- При победе – дальше выигрывать у «Динамо» и «Урала» и надеяться, что «Зенит» в двух турах наберет не больше трех очков.
- При ничьей – объективно шансы только математические.
«Спартак» отстает на восемь очков. Шансы на чемпионство – микроскопические.
- Нужно выигрывать у «Арсенала», «Химок» и «Ахмата».
- Нужно, чтобы «Зенит» все матчи проиграл.
- А «Локо» должен набрать не больше трех очков в двух последних турах.
Кто сыграет в Лиге чемпионов со второго места? Пока шесть претендентов
Но, объективно, претендента всего два – «Локомотив» и «Спартак».
Любому из группы команд «Рубин»-«Сочи»-ЦСКА-«Динамо» нужны и удобные результаты конкурентов из этой четверки, и минимум две осечки «Локомотива» и «Спартака».
Хотя теоретически шансы на ЛЧ сохраняют они все. Считать расклады будет уместно за тур или два до финиша.
Кто сыграет в Лиге Европы? Очень многое зависит от исхода финала Кубка
Тут такой расклад:
- Если «Локомотив» побеждает в финале Кубка и в РПЛ занимает третье место и ниже – он играет в ЛЕ.
- Если «Локомотив» побеждает в финале Кубка и в РПЛ становится первым или вторым – в ЛЕ играет третья команда РПЛ.
- Если в финале Кубка побеждают «Крылья Советов» – в ЛЕ играют они.
Третье место могут занять шесть клубов: «Спартак», кто-то из группы команд «Рубин»-«Сочи»-ЦСКА-«Динамо» и даже «Химки». Но с «Химками» вариант слишком фантастический.
Финал Кубка состоится 12 мая – за несколько дней до последнего тура РПЛ.
Кто сыграет в Лиге Конференций? Пока еще можно помечтать про «Краснодар»
Как говорилось выше, при определенных раскладах пятое место может дать пропуск в Лигу Конференций: если «Локо» выиграет Кубок и займет место не ниже четвертого.
Если мы держим в уме, что пятое место – еврокубковое, то круг из вероятных претендентов на Лигу Конференций насчитывает аж девять команд (включая «Локо» – вдруг он не выиграет Кубок и проиграет борьбу за ЛЧ).
Интересно, что даже «Краснодар» теоретически не потерял шансов на пятое место. Но на практике его выход нереален. «Краснодару» надо обогнать пять команд, три из которых находятся на расстоянии восьми очков за три тура до конца.
Но, повторимся, чисто математический шанс еще присутствует. Что нужно: все выигрывать самим, отпускать вперед «Динамо» (с ним – отрицательный баланс), чтобы «Рубин», «Сочи» и ЦСКА набирали не больше очка, теряли очки «Химки» и «Ростов». Объективно же, «Краснодара» в следующем сезоне в еврокубках не будет.
Кто вылетит из РПЛ? Возможных неудачников пять, но с двумя уже все ясно
• «Урал» здесь находится формально – ему хватит всего одного очка, чтобы обезопаситься от зоны стыков. И это если вдруг «Арсенал» все выиграет.
• «Тамбов» тоже формально – ясно, что он вылетит. Потому что отыграть семиочковое отставание от зоны стыков за три тура до конца он может лишь математически. Тот же принцип, что, например, у «Ростова» или «Краснодара» для борьбы за Лигу Конференций: «мы выигрываем у всех, конкуренты проигрывают все свои матчи».
• Третий лишний из группы команд «Арсенал»-«Уфа»-«Ротор» отправится напрямую в ФНЛ. Интересно, что «Арсенал» в последнем туре сыграет именно в Уфе.
Календарь у «Уфы» посложнее – еще ей играть против ЦСКА и «Зенита». «Арсеналу» тоже непросто – в соперниках остались «Спартак» и «Рубин». У «Ротора» – «Ахмат», «Сочи» и «Рубин». Вся борьба еще впереди.
Кто может готовиться к следующему сезону? Только одна команда без задач
«Ахмат» в сезоне-2020/21 уже все решил. Он никак не сможет вылететь, но и до еврокубков не дойдет. Сейчас команда Андрея Талалаева идет 11-й и может стать максимум восьмой в сезоне. За последние восемь сезонов «Ахмат» четырежды финишировал в первой половине таблицы РПЛ, но в прошлом году стал 13-м.