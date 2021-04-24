Весь тур РПЛ футболисты играют с красными повязками. Это акция в честь поддержки доноров
Видели, что футболисты в матчах 27 тура РПЛ играют с красными повязками на руках? Это было так:
20 апреля в России отмечался день донора. Российский футбол тоже отметился в этой акции. Генсек РФС Александр Алаева сказал:
«Доноры ежедневно спасают десятки жизней. Особенно острая необходимость в донорской крови возникла в 2020 году в период пандемии, когда для лечения тяжелых случаев коронавируса использовали плазму уже переболевших людей. Российский футбол хочет привлечь внимание к проблеме донорства и рассказать людям о безопасности и важности сдачи крови. Донор – это герой, которым может стать каждый».
В инстаграме РФС вышел такой ролик.
Фонд «Спартак – детям» также поддержит РФС, РПЛ, ФНЛ и ПФЛ в проведении акций, посвященных Всероссийскому дню донора. Перед каждым матчем РПЛ в 27-туре на информационном табло клуб покажут видео о важности донорства. Футболисты же выходят с красными повязками в знак поддержки доноров.