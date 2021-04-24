Весь тур РПЛ футболисты играют с красными повязками. Это акция в честь поддержки доноров

20 апреля в России отмечался день донора. Российский футбол тоже отметился в этой акции. Генсек РФС Александр Алаева сказал:

«Доноры ежедневно спасают десятки жизней. Особенно острая необходимость в донорской крови возникла в 2020 году в период пандемии, когда для лечения тяжелых случаев коронавируса использовали плазму уже переболевших людей. Российский футбол хочет привлечь внимание к проблеме донорства и рассказать людям о безопасности и важности сдачи крови. Донор – это герой, которым может стать каждый».

В инстаграме РФС вышел такой ролик.