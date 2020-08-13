Остров Мэн
Любительский клуб из Великобритании выпустил странный вратарский свитер. Это акция против рака простаты
13 августа, 12:46
Футбольный клуб «Остров Мэн» (команду недавно приняли в девятый по силе дивизион Англии) выпустил вратарский свитер с изображением очертаний людей. Этот «человек из мужчин» – символ борьбы с раком простаты, с которым сталкивается каждый восьмой мужчина в Великобритании.
Так клуб поддержал две благотворительные организации, которые помогают больным с раком простаты.
В ближайшем кубковом матче вратарь «Острова» сыграет в специальной форме. Ее можно купить в фаншопе за 33 фунта.
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