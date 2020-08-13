Любительский клуб из Великобритании выпустил странный вратарский свитер. Это акция против рака простаты

Футбольный клуб «Остров Мэн» (команду недавно приняли в девятый по силе дивизион Англии) выпустил вратарский свитер с изображением очертаний людей. Этот «человек из мужчин» – символ борьбы с раком простаты, с которым сталкивается каждый восьмой мужчина в Великобритании.