Остров Мэн
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#Остров Мэн

Любительский клуб из Великобритании выпустил странный вратарский свитер. Это акция против рака простаты

13 августа, 12:46

Футбольный клуб «Остров Мэн» (команду недавно приняли в девятый по силе дивизион Англии) выпустил вратарский свитер с изображением очертаний людей. Этот «человек из мужчин» – символ борьбы с раком простаты, с которым сталкивается каждый восьмой мужчина в Великобритании.

Сайт ФК «Остров Мэн»

Так клуб поддержал две благотворительные организации, которые помогают больным с раком простаты.

В ближайшем кубковом матче вратарь «Острова» сыграет в специальной форме. Ее можно купить в фаншопе за 33 фунта.

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