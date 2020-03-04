«Вулверхэмптон» на день убрал волка с эмблемы. Это акция в поддержку исчезающего вида

«Представьте себе мир без природы. В течение одного только дня отсутствие волка на знаменитой эмблеме клуба поднимет понимание важности животных в нашем мире.

Поддержка «Вулверхэмптоном» Всемирного дня дикой природы отражает обязательство по сохранению находящегося под угрозой исчезновения мексиканского волка – это кампания, которая началась при помощи Рауля Хименеса», – написано на официальном сайте клуба.

Месяц назад, 4 февраля, «Вулверхэмптон» уже выступал с подобной акцией, в ней поучаствовал Хименес по прозвищу «мексиканский волк».