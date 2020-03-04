«Вулверхэмптон» на день убрал волка с эмблемы. Это акция в поддержку исчезающего вида
3 марта с эмблемы «Вулверхэмптона» исчезло изображение волчьей морды. В этот день отмечается Всемирный день дикой природы, и клуб своей акцией привлек внимание к проблеме вымирания мексиканских волков.
«Представьте себе мир без природы. В течение одного только дня отсутствие волка на знаменитой эмблеме клуба поднимет понимание важности животных в нашем мире.
Поддержка «Вулверхэмптоном» Всемирного дня дикой природы отражает обязательство по сохранению находящегося под угрозой исчезновения мексиканского волка – это кампания, которая началась при помощи Рауля Хименеса», – написано на официальном сайте клуба.
Месяц назад, 4 февраля, «Вулверхэмптон» уже выступал с подобной акцией, в ней поучаствовал Хименес по прозвищу «мексиканский волк».
Средства, собранные с помощью акций, направляются на защиту этого вида животных. Сейчас их осталось примерно 30-50 особей в дикой природе. Гендиректор мексиканского отделения Всемирного фонда природы Хорхе Рикардс рассказывал о важности данного вида волков: «Они поддерживают баланс экосистем, а их присутствие поддерживает здоровье рек, поскольку они охотятся на крупных травоядных, которые потребляют огромное количество растительности».
Мексиканские волки отличаются среди остальных самой длинной гривой. У них длинные ноги – благодаря им волки быстро бегают. У них очень сильно развит слух и обоняние. Они часто нападали на домашний скот, поэтому фермеры их отстреливали. Последний мексиканский волк в дикой природе был убит в 1960 году.
Сейчас в неволе содержится примерно две сотни мексиканских волков. Ведется работа по возвращению волков в природу. Из первых 11 реинтродуцированных волков пятеро были найдены убитыми, остальные выжили и размножились. Но все равно сейчас этот вид животных считается под угрозой вымирания.