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#Вулверхэмптон #Футбол #Рауль Хименес

«Вулверхэмптон» на день убрал волка с эмблемы. Это акция в поддержку исчезающего вида

04 марта, 14:01

3 марта с эмблемы «Вулверхэмптона» исчезло изображение волчьей морды. В этот день отмечается Всемирный день дикой природы, и клуб своей акцией привлек внимание к проблеме вымирания мексиканских волков.

«Представьте себе мир без природы. В течение одного только дня отсутствие волка на знаменитой эмблеме клуба поднимет понимание важности животных в нашем мире.

Поддержка «Вулверхэмптоном» Всемирного дня дикой природы отражает обязательство по сохранению находящегося под угрозой исчезновения мексиканского волка – это кампания, которая началась при помощи Рауля Хименеса», – написано на официальном сайте клуба.

Месяц назад, 4 февраля, «Вулверхэмптон» уже выступал с подобной акцией, в ней поучаствовал Хименес по прозвищу «мексиканский волк».

Средства, собранные с помощью акций, направляются на защиту этого вида животных. Сейчас их осталось примерно 30-50 особей в дикой природе. Гендиректор мексиканского отделения Всемирного фонда природы Хорхе Рикардс рассказывал о важности данного вида волков: «Они поддерживают баланс экосистем, а их присутствие поддерживает здоровье рек, поскольку они охотятся на крупных травоядных, которые потребляют огромное количество растительности».

Мексиканские волки отличаются среди остальных самой длинной гривой. У них длинные ноги – благодаря им волки быстро бегают. У них очень сильно развит слух и обоняние. Они часто нападали на домашний скот, поэтому фермеры их отстреливали. Последний мексиканский волк в дикой природе был убит в 1960 году.

imageBROKER.com / Global Look Press

Сейчас в неволе содержится примерно две сотни мексиканских волков. Ведется работа по возвращению волков в природу. Из первых 11 реинтродуцированных волков пятеро были найдены убитыми, остальные выжили и размножились. Но все равно сейчас этот вид животных считается под угрозой вымирания.

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