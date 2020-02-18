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Андреас Корнелиус
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#Парма #Футбол #Серия А #Андреас Корнелиус

Игрок «Пармы» запустил мячом в пивной стакан фаната. Извинился после матча и предложил выпить вместе

18 февраля, 19:19

Скриншот с видео из твиттера «Пармы»

В матче 24-го тура Серии А «Парма» выиграла 1:0 в гостях у «Сассуоло». Форвард «Пармы» Андреас Корнелиус сделал в игре голевую передачу на Жервиньо.

На разминке Корнелиус нанес мощный удар и угодил в болельщика за воротами. Причем попал именно в фаната «Пармы», который приехал на выездную игру.

Корнелиус сбил мячом стакан с пивом, который держал болельщик. Напиток разлился по одежде.

Клуб выпустил 21-секундный ролик, где футболист извинился перед фанатом:

«Привет, это персональное видео для фаната, в которого я попал во время разминки перед игрой с «Сассуоло». Прежде всего, прошу прощения, и, конечно, я оплачу пиво. Мы можем встретиться и выпить вместе, только я возьму яблочный сок, ну а ты – пиво», – сказал Корнелиус.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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