Парма
Серия А
Футбол
Андреас Корнелиус
Игрок «Пармы» запустил мячом в пивной стакан фаната. Извинился после матча и предложил выпить вместе
18 февраля, 19:19
В матче 24-го тура Серии А «Парма» выиграла 1:0 в гостях у «Сассуоло». Форвард «Пармы» Андреас Корнелиус сделал в игре голевую передачу на Жервиньо.
На разминке Корнелиус нанес мощный удар и угодил в болельщика за воротами. Причем попал именно в фаната «Пармы», который приехал на выездную игру.
Корнелиус сбил мячом стакан с пивом, который держал болельщик. Напиток разлился по одежде.
Клуб выпустил 21-секундный ролик, где футболист извинился перед фанатом:
«Привет, это персональное видео для фаната, в которого я попал во время разминки перед игрой с «Сассуоло». Прежде всего, прошу прощения, и, конечно, я оплачу пиво. Мы можем встретиться и выпить вместе, только я возьму яблочный сок, ну а ты – пиво», – сказал Корнелиус.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые