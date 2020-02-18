Игрок «Пармы» запустил мячом в пивной стакан фаната. Извинился после матча и предложил выпить вместе

В матче 24-го тура Серии А «Парма» выиграла 1:0 в гостях у «Сассуоло». Форвард «Пармы» Андреас Корнелиус сделал в игре голевую передачу на Жервиньо.

На разминке Корнелиус нанес мощный удар и угодил в болельщика за воротами. Причем попал именно в фаната «Пармы», который приехал на выездную игру.

Корнелиус сбил мячом стакан с пивом, который держал болельщик. Напиток разлился по одежде.

Клуб выпустил 21-секундный ролик, где футболист извинился перед фанатом: