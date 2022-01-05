Почему «Краснодар» уволил Гончаренко – самое неожиданное событие зимы в русском футболе

Как реагируют на эту новость главные лица?

Увольнение Гончаренко – максимально неожиданная новость. До этого не было никаких инсайдов и публичных комментариев о возможном расторжении соглашения. Сразу же после 18-го тура РПЛ (последний зимний тур перед перерывом) Гончаренко даже говорил о сборах команды, первый из которых начинается 12-го января в ОАЭ.

На официальном сайте «Краснодара» об увольнении Гончаренко вышло короткое заявление на пару строчек:

«Руководство ФК «Краснодар» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича».

Виктор Гончаренко молчит. Александр Ермакович молчит. Руководство молчит. Единственным, кто хоть что-то сказал, стал Василий Березуцкий. Но там тоже никакой конкретики:

«Я пока не буду ничего комментировать. Вы рано выходите работать, нужно еще отдыхать».