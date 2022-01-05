Почему «Краснодар» уволил Гончаренко – самое неожиданное событие зимы в русском футболе
РПЛ в отпуске, но «Краснодар» пробудился и выдал сенсацию. Утром 5-го января клуб расторг контракт с Виктором Гончаренко.
Вместе с Гончаренко из «Краснодара» ушли его помощники – Василий Березуцкий и Александр Ермакович.
Как реагируют на эту новость главные лица?
Увольнение Гончаренко – максимально неожиданная новость. До этого не было никаких инсайдов и публичных комментариев о возможном расторжении соглашения. Сразу же после 18-го тура РПЛ (последний зимний тур перед перерывом) Гончаренко даже говорил о сборах команды, первый из которых начинается 12-го января в ОАЭ.
На официальном сайте «Краснодара» об увольнении Гончаренко вышло короткое заявление на пару строчек:
«Руководство ФК «Краснодар» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича».
Виктор Гончаренко молчит. Александр Ермакович молчит. Руководство молчит. Единственным, кто хоть что-то сказал, стал Василий Березуцкий. Но там тоже никакой конкретики:
«Я пока не буду ничего комментировать. Вы рано выходите работать, нужно еще отдыхать».
Возможно, отставка Гончаренко произошла не из-за результатов
Виктор Гончаренко пришел в «Краснодар» весной и не спас сезон-2020/21 для клуба. «Краснодар» закончил его на 10-м месте, пролетев мимо еврокубков.
Зато во второй части 2021-го Гончаренко везло больше. Статистика «Краснодара» в сезоне-2021/22:
- 18 матчей: 8 побед, 5 ничьих и 5 поражений.
- 29 забитых мячей (больше только у «Зенита», «Динамо» и «Сочи») и 18 пропущенных (меньше только у ЦСКА).
- Пятое место в таблице перед зимним перерывом. При определенных обстоятельствах «Краснодар» может перепрыгнуть на третью строчку уже после первого тура второй части сезона.
Сейчас нет объяснений произошедшему, но вот инсайды:
• Павел Городницкий (блогер и журналист Sport24): «По моей информации, претензии были с обеих сторон. Галицкого не во всем устраивала игра, а Гончаренко негодовал из-за трансферной политики. Обычно если тренер не участвует в трансферах, ему предлагают 3-4 кандидатуры на выбор. У Гончаренко было иначе: он просыпался и видел в вотсапе – «Сегодня мы подписали такого-то». То есть человек совсем не участвовал. Вероятно, его это страшно бесило, и он сорвался».
• Инсайдер Иван Карпов: Галицкий был недоволен стилем «Краснодара» при Гончаренко. Плюс Гончаренко плохо отреагировал на увольнение тренера Руслана Зубика и аналитика Андреа Бьянки (произошло в декабре). Истеричная реакция Гончаренко на это повлияла на его позицию в «Краснодаре».
Зубик работал с Гончаренко в БАТЭ.
• «Чемпионат»: Гончаренко несколько дней не отвечал на звонки руководителей клуба после увольнения Зубика. Эта ситуация очень задела его. Плюс у Гончаренко были разногласия по трансферной политике.
• Комментатор Константин Генич поделился ощущениями по поводу отставки Гончаренко:
«Комплекс причин, по которым «Краснодар» принял это решение. Не совсем удовлетворительная игра команды в первой части чемпионата. Есть ощущение, что существовал внутренний конфликт в клубе, недопонимание между тренерским штабом и позицией руководства. Это решение неожиданное со всех точек зрения, перед сборами они решили сменить тренера.
Может быть, после первой части чемпионата они занимались поисками нового специалиста, с кем-то уже сумели договориться и только после этого решили прощаться. Отставка Зубика, который был первым приглашенным тренером Виктора Михайловича, могла сломать отношения внутри клуба. Эта была приглашенная персона главного тренера, после этого Гончаренко мог обидеться».
Возможно, история про недовольство Галицкого стилем команды правдива. Вот что о взаимоотношениях с владельцем «Краснодара» говорил сам Гончаренко:
- «Сергей Николаевич сказал: «Хочу, чтобы вы играли в атаку». Конечно, он прекрасно понимает, что соперник может заставить нас играть в другом ключе. Но все равно: человек четко описывает, что ты должен делать – это нельзя не уважать».
- «Он всегда очень ярко высказывает свою позицию. Говорит: «Считаю, что это будет правильно». Но нет такого, что это переходит в навязывание мне его идей».
Про атакующую игру «Краснодара» говорил и сам Галицкий в своем большом интервью: «Тренер должен играть в атаку. Поэтому во время приглашения Гончаренко мы об этом волновались. Я ему сказал: «Виктор Михайлович, вы лучше больше проиграйте, но играйте в атаку. Сбалансированный футбол нас не интересует».
Болезнь, что будет с «Краснодаром», зарплата воспитанников, стиль важнее результата. Главное из большого интервью Галицкого комментаторам
Кто будет новым тренером «Краснодара»?
Пока нет точной информации, только инсайды. «Матч ТВ» и «Спорт-Экспресс» пишут, что клуб возглавит Марко Николич. Тот после ухода из «Локомотива» в октябре все время сидел без работы. Возможно, в этом замешан агент Тимур Гурцкая. «Чемпионат» пишет, что он был посредником назначения Николича в «Локо». Журналист Городницкий в телеграм-канале говорил, что Гурцкая пропихивал Николича в ЦСКА, а сейчас – в «Краснодар».
Еще один возможный кандидат на должность тренера «Краснодара» – Шота Арвеладзе. Его последним местом работы был «Пахтакор»: отработал там три года, дважды становился чемпионом Узбекистана и дважды брал брал Кубок страны. С 2020 года Арвеладзе без клуба. О его приглашении пишет «Спорт-Экспресс». Вот цитата журналиста «СЭ» Максима Алланазарова:
«Сразу после ухода из «Краснодара» Олега Кононова клуб вел переговоры с Шота Арвеладзе, но тогда не получилось. Арвеладзе очень нравится Галицкому. Сейчас получится?»