Первый матч Гончаренко против ЦСКА после ухода. Получилось грустно – проиграл и не отобрал у него шансы на еврокубки
Весенняя часть сезона РПЛ разделила истории ЦСКА и «Краснодара» на два этапа. У первых это – с Гончаренко и Оличем. У вторых – с Мусаевым и Гончаренко. 22 марта ЦСКА и Гончаренко расторгли контракт по обоюдному решению. 23-го числа тренером клуба стал Олич.
Статистика ЦСКА в РПЛ с того момента до матча с «Краснодаром»:
⚽️ 5 матчей.
✅ 2 победы.
🤝 Ничья.
❌ 2 поражения.
Виктор Гончаренко пришел в «Краснодар» 6 апреля. Его статистика до матча с ЦСКА:
⚽️ 4 матча.
✅ Победа.
🤝 Ничья.
❌ 2 поражения.
8 мая Виктор Гончаренко впервые приехал в гости к ЦСКА после ухода.
Два столкновения перед этим матчем:
- Василий и Алексей Березуцкий сыграли друг против друга. В последний раз такое было в 2001 году – когда Василий был в «Торпедо-ЗИЛ», а Алексей уже играл в ЦСКА.
Про это Гончаренко сказал: «Это жизнь, мы не знаем, куда она повернет. Сейчас она распорядилась так, что они не вместе. Думаю, для них это правильное решение».
- Гончаренко и ЦСКА. «Краснодар» уже потерял надежду на еврокубки в следующем сезоне. ЦСКА нужно было обыгрывать соперника, чтобы сохранять шансы. Со своей задачей клуб справился.
Про это Гончаренко говорил: «Конечно, здесь все знакомо, весь персонал, каждый уголок, но есть осознание, что я уже в другой команде, и надо смотреть вперед. Конечно, мы очень хорошо знаем всех игроков ЦСКА, но эта игра состоит из мелких нюансов».
Хотя сначала забил именно «Краснодар» – он классно разобрался с соперником после ошибки.
Ответ ЦСКА случился после индивидуального мастерства Эджуке.
ЦСКА вышел вперед во втором тайме – когда Эджуке снова сыграл классно, а Рондон выдал голевую в почти безвыходном моменте.
Третий мяч ЦСКА – классный розыгрыш углового.
Итог – победа ЦСКА со счетом 3:1. После 29 туров у него 50 очков. Отставание от еврокубковой зоны – 2 очка. Чтобы ЦСКА попал в еврокубки в следующем сезоне, нужно выполнение таких условий:
1. Обязательная победа над «Динамо» в следующем туре.
2. Поражения «Рубина» и «Сочи». Первые играют финальный матч сезона с «Ротором». Вторые – с «Химками».
Эти результаты гарантируют ЦСКА попадание в еврокубки. Чтобы ЦСКА точно попал в группу турнира, нужны дополнительно такие условия:
1. Победа «Локомотива» в финале Кубка России.
2. Два поражения «Спартака» в своих матчах в РПЛ.
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После матча Гончаренко сказал:
«Конечно, о ЦСКА у меня много приятных воспоминаний, мне приятно сюда возвращаться. Все знакомо. Но жизнь очень ускорилась. У меня сейчас «Краснодар», нам нужно обновление, чтобы выйти на уровень, присущий нам. Понятно, что мне, Березуцкому, Ермаковичу хорошо известны возможности всех игроков. Но одно дело знать, другое – донести».