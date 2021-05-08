Первый матч Гончаренко против ЦСКА после ухода. Получилось грустно – проиграл и не отобрал у него шансы на еврокубки

Итог – победа ЦСКА со счетом 3:1. После 29 туров у него 50 очков. Отставание от еврокубковой зоны – 2 очка. Чтобы ЦСКА попал в еврокубки в следующем сезоне, нужно выполнение таких условий:

1. Обязательная победа над «Динамо» в следующем туре.

2. Поражения «Рубина» и «Сочи». Первые играют финальный матч сезона с «Ротором». Вторые – с «Химками».

Эти результаты гарантируют ЦСКА попадание в еврокубки. Чтобы ЦСКА точно попал в группу турнира, нужны дополнительно такие условия:

1. Победа «Локомотива» в финале Кубка России.

2. Два поражения «Спартака» в своих матчах в РПЛ.

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После матча Гончаренко сказал:

«Конечно, о ЦСКА у меня много приятных воспоминаний, мне приятно сюда возвращаться. Все знакомо. Но жизнь очень ускорилась. У меня сейчас «Краснодар», нам нужно обновление, чтобы выйти на уровень, присущий нам. Понятно, что мне, Березуцкому, Ермаковичу хорошо известны возможности всех игроков. Но одно дело знать, другое – донести».