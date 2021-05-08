Виктор Гончаренко
РПЛ
ЦСКА
Краснодар
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#Виктор Гончаренко #РПЛ #ЦСКА #Краснодар

Первый матч Гончаренко против ЦСКА после ухода. Получилось грустно – проиграл и не отобрал у него шансы на еврокубки

08 мая, 22:18

Весенняя часть сезона РПЛ разделила истории ЦСКА и «Краснодара» на два этапа. У первых это – с Гончаренко и Оличем. У вторых – с Мусаевым и Гончаренко. 22 марта ЦСКА и Гончаренко расторгли контракт по обоюдному решению. 23-го числа тренером клуба стал Олич.

Статистика ЦСКА в РПЛ с того момента до матча с «Краснодаром»:

⚽️ 5 матчей.

✅ 2 победы.

🤝 Ничья.

❌ 2 поражения.

твиттер «Краснодара»

Виктор Гончаренко пришел в «Краснодар» 6 апреля. Его статистика до матча с ЦСКА:

⚽️ 4 матча.

✅ Победа.

🤝 Ничья.

❌ 2 поражения.

8 мая Виктор Гончаренко впервые приехал в гости к ЦСКА после ухода.

Два столкновения перед этим матчем:

  • Василий и Алексей Березуцкий сыграли друг против друга. В последний раз такое было в 2001 году – когда Василий был в «Торпедо-ЗИЛ», а Алексей уже играл в ЦСКА.
    Про это Гончаренко сказал: «Это жизнь, мы не знаем, куда она повернет. Сейчас она распорядилась так, что они не вместе. Думаю, для них это правильное решение».

твиттер ЦСКА

  • Гончаренко и ЦСКА. «Краснодар» уже потерял надежду на еврокубки в следующем сезоне. ЦСКА нужно было обыгрывать соперника, чтобы сохранять шансы. Со своей задачей клуб справился.
    Про это Гончаренко говорил: «Конечно, здесь все знакомо, весь персонал, каждый уголок, но есть осознание, что я уже в другой команде, и надо смотреть вперед. Конечно, мы очень хорошо знаем всех игроков ЦСКА, но эта игра состоит из мелких нюансов».

Хотя сначала забил именно «Краснодар» – он классно разобрался с соперником после ошибки.

Ответ ЦСКА случился после индивидуального мастерства Эджуке.

ЦСКА вышел вперед во втором тайме – когда Эджуке снова сыграл классно, а Рондон выдал голевую в почти безвыходном моменте.

Третий мяч ЦСКА – классный розыгрыш углового.

Итог – победа ЦСКА со счетом 3:1. После 29 туров у него 50 очков. Отставание от еврокубковой зоны – 2 очка. Чтобы ЦСКА попал в еврокубки в следующем сезоне, нужно выполнение таких условий:

1. Обязательная победа над «Динамо» в следующем туре.

2. Поражения «Рубина» и «Сочи». Первые играют финальный матч сезона с «Ротором». Вторые – с «Химками».

Эти результаты гарантируют ЦСКА попадание в еврокубки. Чтобы ЦСКА точно попал в группу турнира, нужны дополнительно такие условия:

1. Победа «Локомотива» в финале Кубка России.

2. Два поражения «Спартака» в своих матчах в РПЛ.

***

После матча Гончаренко сказал:

«Конечно, о ЦСКА у меня много приятных воспоминаний, мне приятно сюда возвращаться. Все знакомо. Но жизнь очень ускорилась. У меня сейчас «Краснодар», нам нужно обновление, чтобы выйти на уровень, присущий нам. Понятно, что мне, Березуцкому, Ермаковичу хорошо известны возможности всех игроков. Но одно дело знать, другое – донести».

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