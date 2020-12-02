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«Краснодар» один раз выиграл и дважды проиграл на своем поле в первой ЛЧ. «Локомотив» и «Ростов» дебютировали лучше
02 декабря, 22:50
«Краснодар» провел все три домашние игры в Лиге чемпионов. Он уступил «Челси» 0:4 и «Севилье» 1:2, но победил «Ренн» 1:0. В итоге – одна победа и два поражения.
А вот как другие российские команды провели три домашних матча в своих дебютных сезонах ЛЧ:
- «Локомотив»: 1 победа, 1 ничья, 1 поражение (сезон-2001/02).
- «Ростов»: 1 победа, 1 ничья, 1 поражение (сезон-2016/17).
- «Спартак»: 3 ничьи (сезон-1993/94).
- «Рубин»: 3 ничьи (сезон-2009/10).
- «Зенит»: 2 ничьи, 1 поражение (сезон-2008/09).
- ЦСКА: 1 победа, 2 поражения (сезон-2004/05) *
* ЦСКА дебютировал в Лиге чемпионов гораздо раньше – в сезоне-1992/93. Однако тогда он провел все три домашних матча на нейтральных полях – в Бохуме и Берлине. Результаты – одна ничья и два поражения.
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