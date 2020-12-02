«Краснодар» один раз выиграл и дважды проиграл на своем поле в первой ЛЧ. «Локомотив» и «Ростов» дебютировали лучше

«Краснодар» провел все три домашние игры в Лиге чемпионов. Он уступил «Челси» 0:4 и «Севилье» 1:2, но победил «Ренн» 1:0. В итоге – одна победа и два поражения.

А вот как другие российские команды провели три домашних матча в своих дебютных сезонах ЛЧ:

«Локомотив»: 1 победа, 1 ничья, 1 поражение (сезон-2001/02).

«Ростов»: 1 победа, 1 ничья, 1 поражение (сезон-2016/17).

«Спартак»: 3 ничьи (сезон-1993/94).

«Рубин»: 3 ничьи (сезон-2009/10).

«Зенит»: 2 ничьи, 1 поражение (сезон-2008/09).

ЦСКА: 1 победа, 2 поражения (сезон-2004/05) *

* ЦСКА дебютировал в Лиге чемпионов гораздо раньше – в сезоне-1992/93. Однако тогда он провел все три домашних матча на нейтральных полях – в Бохуме и Берлине. Результаты – одна ничья и два поражения.