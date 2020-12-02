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#Лига чемпионов #Футбол #Зенит #Спартак #Локомотив #Краснодар #ЦСКА #Ростов #Рубин

«Краснодар» один раз выиграл и дважды проиграл на своем поле в первой ЛЧ. «Локомотив» и «Ростов» дебютировали лучше

02 декабря, 22:50

«Краснодар» провел все три домашние игры в Лиге чемпионов. Он уступил «Челси» 0:4 и «Севилье» 1:2, но победил «Ренн» 1:0. В итоге – одна победа и два поражения.

А вот как другие российские команды провели три домашних матча в своих дебютных сезонах ЛЧ:

* ЦСКА дебютировал в Лиге чемпионов гораздо раньше – в сезоне-1992/93. Однако тогда он провел все три домашних матча на нейтральных полях – в Бохуме и Берлине. Результаты – одна ничья и два поражения.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что у нас в туре
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Что нужно русским клубам в последнем туре еврокубков
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