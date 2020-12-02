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Краснодар
Ренн
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#Лига чемпионов #Футбол #Краснодар #Ренн

«Краснодар» выиграл у «Ренна» и впервые победил в Лиге чемпионов

02 декабря, 22:47

«Краснодар» принимал в пятом туре Лиги чемпионов французский «Ренн» и победил благодаря голу Маркуса Берга

Шведский форвард реализовал выход один на один во втором тайме.

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Берг 71
1:0
Матч завершен
Ренн
Ренн
  • В первом матче соперники сыграли вничью 1:1.
  • В группе лидируют «Челси» и «Севилья» – они вышли в плей-офф досрочно, их матч состоится после этой игры.
  • «Краснодар» на три очка оторвался от «Ренна» и обеспечил себе третье место в группе. В феврале 2021 года он сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.
  • Последний матч в ЛЧ «Краснодар» сыграет в гостях против «Челси».
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