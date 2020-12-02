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«Краснодар» выиграл у «Ренна» и впервые победил в Лиге чемпионов
02 декабря, 22:47
«Краснодар» принимал в пятом туре Лиги чемпионов французский «Ренн» и победил благодаря голу Маркуса Берга.
Шведский форвард реализовал выход один на один во втором тайме.
- В первом матче соперники сыграли вничью 1:1.
- В группе лидируют «Челси» и «Севилья» – они вышли в плей-офф досрочно, их матч состоится после этой игры.
- «Краснодар» на три очка оторвался от «Ренна» и обеспечил себе третье место в группе. В феврале 2021 года он сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.
- Последний матч в ЛЧ «Краснодар» сыграет в гостях против «Челси».
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