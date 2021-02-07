Хосеп Гвардиола
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#Хосеп Гвардиола #Футбол #АПЛ #Манчестер Сити

«Манчестер Сити» выиграл 14 матчей подряд. Это самая длинная победная серия Гвардиолы в карьере

вчера, 21:38

В матче 23-го тура АПЛ «Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» (4:1). Для «МС» эта победа стала 14-й подряд во всех турнирах.

Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 63
1:4
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Гюндоган 49
Гюндоган 73
Стерлинг 76
Фоден 83

🔷 Последний раз «Манчестер Сити» не выигрывал 15 декабря: тогда была ничья с «Вест Бромвичем» (1:1) в АПЛ. За это время было забито 37 голов и пропущено четыре.

🔷 Это самая длинная победная серия в карьере Гвардиолы. До этого дважды с «Баварией» он выигрывал по 14 и 13 матчей подряд.

🔷 Сейчас «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ с 50-ю очками и имеет матч в запасе.

«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль». До 73-й минуты был счет 1:1

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«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль». До 73-й минуты был счет 1:1
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