«Манчестер Сити» выиграл 14 матчей подряд. Это самая длинная победная серия Гвардиолы в карьере

🔷 Последний раз «Манчестер Сити» не выигрывал 15 декабря: тогда была ничья с «Вест Бромвичем» (1:1) в АПЛ. За это время было забито 37 голов и пропущено четыре.

🔷 Это самая длинная победная серия в карьере Гвардиолы. До этого дважды с «Баварией» он выигрывал по 14 и 13 матчей подряд.

🔷 Сейчас «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ с 50-ю очками и имеет матч в запасе.

«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль». До 73-й минуты был счет 1:1