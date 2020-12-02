«Ливерпуль» тащил парень, который прошел школу форварда и встал в раму на спор. До этого он никогда не выходил в АПЛ и ЛЧ
Transfermarkt говорит, что прямо сейчас у «Ливерпуля» лечатся шесть человек. Все плохо настолько, что вылетел даже Алиссон. Тот же Transfermarkt говорит, что повреждение несерьезное. Но Юрген Клопп подстраховался:
«Это не очень серьезная травма. Но я никогда не видел травмы задней поверхности бедра, при которой игрок не вылетал бы на 10-14 дней».
Но место в воротах «Ливерпуля» в матче с «Аяксом» в Лиге чемпионов занял не Адриан, который в экстренных случаях играет роль сменщика Алиссона. А ирландский вратарь Кевин Келлехер.
Пачка фактов о Келлехере:
• Келлехер в системе «Ливерпуля» с 2017 года. В юношескую команду он перешел из «Рингмахона».
• С 2018 года Юрген Клопп подпускает его к основе. Но за полтора года он ни разу не сыграл за взрослую команду. Матч с «Аяксом» стал для него дебютным как за основу, так и в Лиге чемпионов.
И да, ему всего 22 года.
• Келлехер не всегда играл вратаря. С 8 и до 14 лет он был нападающим. Один из тренеров из системы «Рингмахона» говорил, что он даже много забивал: от 20 до 30 голов в юношеских лигах.
В ворота «Рингмахона» Келлехер встал по необходимости: когда основной и запасной голкиперы получили травму. После их выздоровления не ушел в нападение – выиграл конкуренцию и остался в воротах.
• Есть еще одна история: за два года до этого Келлехер на спор встал на тренировке в ворота. Понравилось – тогда и задумался о смене амплуа.
• У него были просмотры в «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилле», «Блэкберне» и «Фулхэме» – но там он не подошел. Тренеры юношеских команд посчитали, что он слишком слабый вратарь.
• В «Ливерпуль» Келлехера взяли без соглашения Клоппа (обычно его не спрашивают, когда подписывают кого-то в молодежку). Через пару лет Клопп заметил талант Келлехера, когда пришел на тренировку юношей.
Теперь восхищается:
«Он выдающийся талант. Слышите? Выдающийся. Я не знаю, как там в Ирландии с вратарями, но у нас есть одно чудо для них. Он будет в нашей команде. Он мне нужен».
• В АПЛ и в ЛЧ (до «Аякса» Келлехер не играл). Но выходил в основе «Ливерпуля» в матчах Кубка лиги (когда он выбил «Арсенал» по пенальти) и Кубка Англии.
В матче с «Аяксом» у Келлехера было не очень много работы – в створ ворот «Ливерпуля» полетели всего четыре удара. Неплохо выручил в этом моменте – парировал удар Мазрауи:
Или в этом моменте – тоже огорчил Мазрауи:
А в этом эпизоде отбил удар Хунтелара, который бил в упор:
После матча заслужил обнимашки Юргена Клоппа.