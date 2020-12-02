«Ливерпуль» тащил парень, который прошел школу форварда и встал в раму на спор. До этого он никогда не выходил в АПЛ и ЛЧ

Пачка фактов о Келлехере:

• Келлехер в системе «Ливерпуля» с 2017 года. В юношескую команду он перешел из «Рингмахона».

• С 2018 года Юрген Клопп подпускает его к основе. Но за полтора года он ни разу не сыграл за взрослую команду. Матч с «Аяксом» стал для него дебютным как за основу, так и в Лиге чемпионов.

И да, ему всего 22 года.

• Келлехер не всегда играл вратаря. С 8 и до 14 лет он был нападающим. Один из тренеров из системы «Рингмахона» говорил, что он даже много забивал: от 20 до 30 голов в юношеских лигах.

В ворота «Рингмахона» Келлехер встал по необходимости: когда основной и запасной голкиперы получили травму. После их выздоровления не ушел в нападение – выиграл конкуренцию и остался в воротах.

• Есть еще одна история: за два года до этого Келлехер на спор встал на тренировке в ворота. Понравилось – тогда и задумался о смене амплуа.

• У него были просмотры в «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилле», «Блэкберне» и «Фулхэме» – но там он не подошел. Тренеры юношеских команд посчитали, что он слишком слабый вратарь.

• В «Ливерпуль» Келлехера взяли без соглашения Клоппа (обычно его не спрашивают, когда подписывают кого-то в молодежку). Через пару лет Клопп заметил талант Келлехера, когда пришел на тренировку юношей.

Теперь восхищается:

«Он выдающийся талант. Слышите? Выдающийся. Я не знаю, как там в Ирландии с вратарями, но у нас есть одно чудо для них. Он будет в нашей команде. Он мне нужен».