Вся боль «Ливерпуля» – в новой ошибке Алиссона. Варди забил в пустые, а потом станцевал с угловым флажком 🎸

«Ливерпуль» потерял защитника Бена Дэвиса перед матчем с «Лестером». Он пришел в клуб в зимнее трансферное окно. Озан Кабак – еще один зимний новичок «Ливерпуля». Матч с «Лестером» стал для Кабака дебютным за клуб. Он вышел в центре обороны в паре с капитаном «Ливерпуля» Джорданом Хендерсоном.

Капитан «Ливерпуля» орет на весь стадион. Ответ на любое действие – его эмоции

Кабак получил желтую карточку через четыре минуты после гола «Ливерпуля». Дальше он участвовал во всех голах «Лестера». Сначала разделил вину с остальными – игроки «Ливерпуля» не разобрались во время штрафного. Потом Алиссон и Кабак не решили, кто первый сыграет мяч. Во время третьего гола Кабак пропустил Барнса. «Ливерпуль» проиграл со счетом 1:3.

Второй гол «Лестера» забил Джейми Варди. Он закатывал мяч в пустые ворота – никто не сопротивлялся. Потом Варди добежал до углового флажка, взял его в руки и изобразил игру на гитаре. Еще недавно Варди по-другому взаимодействовал с флажками. Во время игры против «Шеффилда» он просто его снес. Сейчас исполнил красиво: