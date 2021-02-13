Вся боль «Ливерпуля» – в новой ошибке Алиссона. Варди забил в пустые, а потом станцевал с угловым флажком 🎸
«Ливерпуль» потерял защитника Бена Дэвиса перед матчем с «Лестером». Он пришел в клуб в зимнее трансферное окно. Озан Кабак – еще один зимний новичок «Ливерпуля». Матч с «Лестером» стал для Кабака дебютным за клуб. Он вышел в центре обороны в паре с капитаном «Ливерпуля» Джорданом Хендерсоном.
Капитан «Ливерпуля» орет на весь стадион. Ответ на любое действие – его эмоции
Кабак получил желтую карточку через четыре минуты после гола «Ливерпуля». Дальше он участвовал во всех голах «Лестера». Сначала разделил вину с остальными – игроки «Ливерпуля» не разобрались во время штрафного. Потом Алиссон и Кабак не решили, кто первый сыграет мяч. Во время третьего гола Кабак пропустил Барнса. «Ливерпуль» проиграл со счетом 1:3.
Второй гол «Лестера» забил Джейми Варди. Он закатывал мяч в пустые ворота – никто не сопротивлялся. Потом Варди добежал до углового флажка, взял его в руки и изобразил игру на гитаре. Еще недавно Варди по-другому взаимодействовал с флажками. Во время игры против «Шеффилда» он просто его снес. Сейчас исполнил красиво:
Юрген Клопп охарактеризовал все голы «Лестера»:
- «Первый гол для меня – офсайд. Разница в объективности принятия решения».
- «Второй гол – очевидное недоразумение. Это ситуация, когда игроки должны кричать».
- «Третий гол мне не нравится. Не могу принять, что мы были такими открытыми».
Для BT Sport он отдельно объяснил, что Алиссону и Кабаку надо привыкнуть друг к другу. Они справлялись примерно 75 минут. Потом Алиссон побежал на выход за мячом – и Клопп не услышал его крика во время выхода из ворот. Эта ошибка отличается от других провалов Алиссона: в предыдущем матче он дважды пасовал соперникам из «Манчестер Сити».
Озан Кабак перешел в «Ливерпуль» из «Шальке». Кабаку 20 лет, он провел в основе «Шальке» 14 матчей в этом сезоне Бундеслиге, 26 – в прошлом. Сейчас «Шальке» идет на последнем месте и имеет худшую оборону в чемпионате. Клопп объяснял это плохим положением «Шальке» и не винил самого Кабака. Но в «Ливерпуле» для Кабака пока ничего не изменилось – клуб пропускает.
«Ливерпуль» имел 70 очков после 24 матчей в прошлом сезоне. Сейчас у него только 40 очков на этом же отрезке. Он уже проиграл больше матчей в АПЛ, чем в двух предыдущих сезонах. Теперь у «Ливерпуля» три поражения подряд – такое было с командой в 2014 году. Тогда в «Ливерпуле» работал Брендан Роджерс, который сейчас тренирует «Лестер».