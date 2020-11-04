Лана Дель Рей
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Ливерпуль
Лана Дель Рей для документалки о «Ливерпуле» спела а капелла You’ll Never Walk Alone
04 ноября, 19:58
Американская певица Лана Дель Рей выложила в инстаграме видео, где она поет а капелла песню You’ll Never Walk Alone. Это исполнение будет использоваться в новом документальном фильме о «Ливерпуле», о котором пока еще нет подробностей.
Лана Дель Рей – болельщица «Ливерпуля». В 2013 году она была на матче.
А в 2019-м, перед финалом Лиги чемпионов, пожелала команде удачи в твиттере.
- You’ll Never Walk Alone – песня, которую в конце Второй мировой войны написали композиторы Ричард Роджерс и Оскар Хаммерштейн. Песня помогала оплакивать погибших солдат.
- YNWA пели главные звезды 60-70-х. Фрэнк Синатра, Луи Армстронг, Рэй Чарльз.
- Версию, которую «Ливерпуль» использует как гимн, исполнила группа Gerry & The Pacemakers. Песня понравилась тренеру Биллу Шенкли. И он стал включать ее игрокам перед матчами. Об этом узнали болельщики и сами начали ее петь.
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