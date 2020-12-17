«Ливерпуль» по контракту рекламирует целую страну – Маврикий. Но с ошибкой в названии 🤷♂️
Летом 2020-го «Ливерпуль» заключил с Маврикием соглашение о сотрудничестве. А за год до этого открыл академию в этой стране.
В новом трехлетнем договоре Маврикий заплатил «Ливерпулю» семь миллионов фунтов за рекламу в соцсетях и на стадионе. Клуб позиционирует Маврикий как лучшее место для отдыха в Африке и отличную страну для вложения инвестиций.
Соглашение на «Энфилде» подписывал лично премьер-министр Маврикия:
«Это сотрудничество направлено на укрепление и развитие Маврикия как процветающего экономического центра и туристического направления мирового класса».
Представители Маврикия получают на каждую игру АПЛ и Кубка Англии восемь билетов (четыре из них – в VIP-ложу). Еще «Ливерпуль» во время игр должен показывать рекламу сайта о туризме Маврикия в течение двух минут. Это шесть включений на 20 секунд.
Но на игре с «Тоттенхэмом» в url-адресе сайта была ошибка в названии страны: «Mauritus» вместо «Mauritius». И это ошибка какого-то пиарщика из Маврикия – они сами присылают «Ливерпулю» дизайн баннеров.
Внимание к ошибке началось после поста блогера Шона Келли – кажется, он первым заметил. И потом написал, что немного пожалел: в Маврикии его пост стал вирусным, а люди в гневе ругают страну за бездарную трату налогов.
Друг Келли пошутил и выкупил домен с ошибкой, где есть только правильная ссылка и такое сообщение:
«Ни я, ни этот сайт никоим образом не связаны с Маврикием. Я парень из Чикаго, который заметил опечатку на «Энфилде» во время матча «Ливерпуль» – «Тоттенхэм».
«Ливерпуль» и официальные лица Маврикия пока не реагировали на скандал.
Маврикий – это небольшой остров в Африке с населением чуть больше миллиона человек. Туда туристы приезжают смотреть пляжи, рифы, водопады и тропические леса.