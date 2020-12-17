«Ливерпуль» по контракту рекламирует целую страну – Маврикий. Но с ошибкой в названии 🤷‍♂️

Внимание к ошибке началось после поста блогера Шона Келли – кажется, он первым заметил. И потом написал, что немного пожалел: в Маврикии его пост стал вирусным, а люди в гневе ругают страну за бездарную трату налогов.

Друг Келли пошутил и выкупил домен с ошибкой, где есть только правильная ссылка и такое сообщение:

«Ни я, ни этот сайт никоим образом не связаны с Маврикием. Я парень из Чикаго, который заметил опечатку на «Энфилде» во время матча «Ливерпуль» – «Тоттенхэм».

«Ливерпуль» и официальные лица Маврикия пока не реагировали на скандал.

Маврикий – это небольшой остров в Африке с населением чуть больше миллиона человек. Туда туристы приезжают смотреть пляжи, рифы, водопады и тропические леса.