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Юрген Клопп
Брендан Роджерс
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#Ливерпуль #Футбол #АПЛ #Ливерпуль #Юрген Клопп #Лестер #Брендан Роджерс

Три поражения подряд в АПЛ – худший результат «Ливерпуля» с 2014 года

час назад

Последние результаты «Ливерпуля» в АПЛ:

  • «Ливерпуль» – «Брайтон» – 0:1
  • «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» – 1:4
  • «Лестер» – «Ливерпуль» – 3:1

Opta пишет, что такое было с «Ливерпулем» в ноябре 2014 года. Тогда тренером «Ливерпуля» был Брендан Роджерс. Сейчас он работает с «Лестером».

Матч против «Лестера» стал для Юргена Клоппа 300-м во главе «Ливерпуля». Его клуб в этом сезоне проигрывает чаще, чем в последних двух сезонах – уже шесть матчей.

«Ливерпуль» проиграл «Лестеру», хотя вел в счете до 79-й минуты

Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Мэддисон 79
Варди 81
Барнс 85
3:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 67
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