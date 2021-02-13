Три поражения подряд в АПЛ – худший результат «Ливерпуля» с 2014 года

Последние результаты «Ливерпуля» в АПЛ:

«Ливерпуль» – «Брайтон» – 0:1

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» – 1:4

«Лестер» – «Ливерпуль» – 3:1

Opta пишет, что такое было с «Ливерпулем» в ноябре 2014 года. Тогда тренером «Ливерпуля» был Брендан Роджерс. Сейчас он работает с «Лестером».

Матч против «Лестера» стал для Юргена Клоппа 300-м во главе «Ливерпуля». Его клуб в этом сезоне проигрывает чаще, чем в последних двух сезонах – уже шесть матчей.

«Ливерпуль» проиграл «Лестеру», хотя вел в счете до 79-й минуты