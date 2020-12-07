Кевин Келлехер
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Ливерпуль
Новый вратарь «Ливерпуля» тащит, но играет в майке с неправильной фамилией 🤷🏼♂️
07 декабря, 12:35
22-летний голкипер «Ливерпуля» Кевин Келлехер не забудет эту неделю, пока основной вратарь Алиссон залечивает травму:
- Дебютировал в ЛЧ, где «Ливерпуль» победил «Аякс» и досрочно выиграл группу.
- Дебютировал в АПЛ, где «Ливерпуль» разгромил «Вулверхэмптон».
- Сам Келлехер провел два сухих матча.
Вратарский свитер на матче АПЛ почему-то был выполнен с ошибкой. Пропала буква «е» посередине фамилии.
Так и вышел на игру – с недописанной фамилией:
Хотя в стартовом протоколе «Ливерпуль» не ошибся:
Во втором тайме Келлехер уже играл в свитере с правильной фамилией. В предыдущем матче против «Аякса» такой проблемы не было.
Это далеко не первый случай для английского топ-клуба. В 1997 году на матч Суперкубка против «Челси» Дэвид Бекхэм выходил играть за «МЮ» в майке, где потерялась буква.
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