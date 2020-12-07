Кевин Келлехер
АПЛ
Футбол
Ливерпуль
Поделиться:
Комментарии:
0
#Кевин Келлехер #Футбол #АПЛ #Ливерпуль

Новый вратарь «Ливерпуля» тащит, но играет в майке с неправильной фамилией 🤷🏼‍♂️

07 декабря, 12:35

22-летний голкипер «Ливерпуля» Кевин Келлехер не забудет эту неделю, пока основной вратарь Алиссон залечивает травму:

Вратарский свитер на матче АПЛ почему-то был выполнен с ошибкой. Пропала буква «е» посередине фамилии.

Так и вышел на игру – с недописанной фамилией:

Хотя в стартовом протоколе «Ливерпуль» не ошибся:

Во втором тайме Келлехер уже играл в свитере с правильной фамилией. В предыдущем матче против «Аякса» такой проблемы не было.

Это далеко не первый случай для английского топ-клуба. В 1997 году на матч Суперкубка против «Челси» Дэвид Бекхэм выходил играть за «МЮ» в майке, где потерялась буква.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Скриншот с трансляции Окко
Больше фактов о новом герое «Энфилда»
«Ливерпуль» тащил парень, который прошел школу форварда и встал в раму на спор. До этого он никогда не выходил в АПЛ и ЛЧ
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Кевин Келлехер
#Футбол
#АПЛ
#Ливерпуль