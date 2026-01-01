Озан Кабак

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Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Лестеру», хотя вел в счете до 79-й минуты
#АПЛ
Футбол
«Ливерпуль» арендовал Кабака у «Шальке»
#Озан Кабак