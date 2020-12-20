Мане отпраздновал гол жестом, который ему подарил фанат с синдромом Дауна

Автор этого жеста – фанат «Ливерпуля» с синдромом Дауна Ли Суон. Суон благодаря дедушке с детства болеет за «Ливерпуль».

В ноябре Мане мило пообщался с ним по видеосвязи. Тогда же Суон рассказал, что работает волонтером в институте (благотворительный фонд) «Флорри». Штаб-квартира находится в самом центре Ливерпуля в здании из Викторианской эпохи. На официальном сайте «Флорри» сказано, что главная цель организации – борьба с бедностью в городе.

Ли Суон говорит, что ему нравится быть волонтером: он получает удовольствие, когда радует других людей, когда помогает им. История от него: когда он ездит на фургоне «Флорри» с другим сотрудником фонда и проезжает мимо дома дедушки, то просит включить Ring of Fire. Это любимая песня его дедушки.