Мане отпраздновал гол жестом, который ему подарил фанат с синдромом Дауна
В матче с «Кристал Пэлас» (который завершил разгромной победой «Ливерпуля» 7:0) Садио Мане забил первый гол в АПЛ впервые с 17 октября. Мане отпраздновал его так: поцеловал два пальца правой руки и поднял ее в небо.
Автор этого жеста – фанат «Ливерпуля» с синдромом Дауна Ли Суон. Суон благодаря дедушке с детства болеет за «Ливерпуль».
В ноябре Мане мило пообщался с ним по видеосвязи. Тогда же Суон рассказал, что работает волонтером в институте (благотворительный фонд) «Флорри». Штаб-квартира находится в самом центре Ливерпуля в здании из Викторианской эпохи. На официальном сайте «Флорри» сказано, что главная цель организации – борьба с бедностью в городе.
Ли Суон говорит, что ему нравится быть волонтером: он получает удовольствие, когда радует других людей, когда помогает им. История от него: когда он ездит на фургоне «Флорри» с другим сотрудником фонда и проезжает мимо дома дедушки, то просит включить Ring of Fire. Это любимая песня его дедушки.
Во время разговора Мане попросил его показать какой-нибудь жест для празднования голов.
«Ты знаешь, я очень люблю копировать чужие празднования голов. Если у тебя есть свое, то почему бы тебе не показать мне его?»
Суон придумал: приложил пальцы к губам и показал ими на небеса. Он добавил: «Для тебя, дедушка». А Мане пообещал использовать жест. И сдержал обещание ❤️