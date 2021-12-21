Клопп больше остальных переживает из-за коронавируса: ругается на отсутствие санитайзера, называл фанатов идиотами
Штамм омикрон накрыл Европу. В каждом клубе АПЛ есть заболевшие, но лига не будет останавливать чемпионат. Из-за ситуации с коронавирусом сейчас сильно беспокоится главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Больше всего его волнует расписание и возможные переносы матчей. Но Клопп за все время пандемии выделяется словами и историями о коронавирусе.
Фанаты «Ливерпуля» протянули руки к Клоппу. Тот повернулся и назвал их идиотами
Весной 2020-го пандемия уже началась, но Лига чемпионов еще игралась. «Ливерпуль» встретился с «Атлетико». Когда Клопп выходил на матч, фанаты тянули к нему руки. Это взбесило Клоппа – он наорал на болельщиков, обозвал их идиотами. Позже эксперты выяснили, что матч привел к смерти 41 человека из-за коронавируса. На трибунах пришло 52 тысячи зрителей.
Интересно, что перед тем же матчем Клопп записывал для фанатов важное послание. Оно было связано с результатом первой игры. В Мадриде «Ливерпуль» проиграл со счетом 0:1. Клопп рассказывал, что для «Ливерпуля» важна фанатская поддержка в Англии. В итоге «Ливерпуль» проиграл «Атлетико» (2:3). Следующая игра клуба состоялась только через три месяца.
Сейчас Клопп уже не ведет себя так агрессивно. И постоянно радуется перед фанатами:
Клопп всегда поддерживал ограничения из-за коронавируса. Приводил в пример опыт других стран
Летом 2020 года Юрген Клопп рассказывал о коронавирусных ограничениях в Англии. Говорил, что не понимает, почему люди раньше не начали носить маски в помещениях. Тогда же он поддержал футболистов, которые боятся тренировок во время пандемии. Пообещал не заставлять их выходить на поле. Но сам отказался высказывать мнение о коронавирусе – это дело врачей.
Мнение Клоппа: своевременные ограничения спасли от смерти многих людей. Поэтому Клопп даже сейчас постоянно выступает за все, что даже теоретически может помочь в борьбе с коронавирусом. Вакцинацию он вообще называет вопросом единения. Еще Клопп считает, что во время пандемии футболисты должны оставаться в хорошем настроении. И поднимать его другим.
Клопп сравнивает вакцинацию и законы о вождении в нетрезвом виде
Юрген Клопп еще в октябре говорил, что почти все футболисты «Ливерпуля» прошли вакцинацию. Клопп сравнивал вакцинацию и законы для водителей: «Каждый был в ситуации, когда выпил пиво и думал, что может сесть за руль. Но это запрещает закон. Он существует не для защиты меня, а для всех людей, если я пьяным сажусь за роль. Мы же принимаем этот закон».
Клопп отмечал, что вакцинация важна с моральной стороны. Он призывает всех убеждать людей в правильности вакцинации. Риторика всегда одна: с помощью вакцинации человек защищает не самого себя, а окружающих людей. Если это спасет его от заражения, то не пострадают и другие. В «Ливерпуле» футболисты уже получают даже бустерную дозу вакцины.
«Ливерпуль» не подпишет новых игроков, если они отказываются от вакцинации
Зимнее трансферное окно пока закрыто, а журналисты уже спрашивают Юргена Клоппа о возможных покупках «Ливерпуля». Тот отвечает на это через вопросы вакцинации: «У вакцинации будет важная роль во время подписания игроков. Если игрок не вакцинирован, он считается угрозой для нас». При подписании такого игрока его придется отделять от остальной команды.
Сам Клопп этой зимой сделал специальное обращение для болельщиков из-за ситуации с коронавирусом. Почти все оно посвящено вакцинации. Клопп на собственном примере объяснял, что уже ревакцинировался. И рассказывал, что убеждает в вакцинации всех друзей и знакомых: «Я не говорю, чтобы слушали меня. Призываю слушать тех, кто в этом разбирается».
Клопп выступал против остановки сезона, но беспокоится из-за заражений
АПЛ постоянно переносит матчи, но Юрген Клопп не поддерживал остановку сезона. Он считает, что она бессмысленна в условиях распространения омикрона. Вирус не исчезнет после паузы – надо привыкать жить с ним. В Премьер-лиги прошла только половина матчей 18-го тура. «Ливерпуль» Клоппа сыграл с «Тоттенхэмом» (2:2). И в этом тоже есть история о коронавирусе.
Перед матчем с «Тоттенхэмом» Юрген Клопп возмущался из-за отсутствия санитайзера в пресс-центре: «У вас примерно 13 случаев заражения коронавирусом, а мне ведь приходится трогать стул». Внутри «Тоттенхма» все действительно сложно. Клуб уже получил техническое поражение в матче Лиги конференций. Конте во время тренировок вообще заменяет игроков манекенами.