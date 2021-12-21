Клопп больше остальных переживает из-за коронавируса: ругается на отсутствие санитайзера, называл фанатов идиотами

Штамм омикрон накрыл Европу. В каждом клубе АПЛ есть заболевшие, но лига не будет останавливать чемпионат. Из-за ситуации с коронавирусом сейчас сильно беспокоится главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Больше всего его волнует расписание и возможные переносы матчей. Но Клопп за все время пандемии выделяется словами и историями о коронавирусе.

Фанаты «Ливерпуля» протянули руки к Клоппу. Тот повернулся и назвал их идиотами

Весной 2020-го пандемия уже началась, но Лига чемпионов еще игралась. «Ливерпуль» встретился с «Атлетико». Когда Клопп выходил на матч, фанаты тянули к нему руки. Это взбесило Клоппа – он наорал на болельщиков, обозвал их идиотами. Позже эксперты выяснили, что матч привел к смерти 41 человека из-за коронавируса. На трибунах пришло 52 тысячи зрителей.

Интересно, что перед тем же матчем Клопп записывал для фанатов важное послание. Оно было связано с результатом первой игры. В Мадриде «Ливерпуль» проиграл со счетом 0:1. Клопп рассказывал, что для «Ливерпуля» важна фанатская поддержка в Англии. В итоге «Ливерпуль» проиграл «Атлетико» (2:3). Следующая игра клуба состоялась только через три месяца.

Сейчас Клопп уже не ведет себя так агрессивно. И постоянно радуется перед фанатами: