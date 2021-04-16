Вы знали, что Клопп давно пересадил волосы? После этого на клинику обрушились заказы, а мужчины больше не боятся делать операции

Птом внезапно предстал с короткой стрижкой. Сначала не говорил об этом прямо, но позже – признал: «Да, я прошел операцию по пересадке волос. По-моему, результат вышел крутым, как считаете?»

Как все это происходило – рассказывал сам Вилльнов. Клопп приходил в клинику и спокойно садился в очереди, ожидая приема. У Клоппа была большая залысина. Убеждать его не пришлось – захотел сам и был настроен. Стоимость операции превысила 10 тысяч евро. Как сказал Вилльнов, после этого телефон больше не молчал после сообщений в медиа. Всего он проделал более 12 тысяч операций.

Случилось это в 2012 году. После того, как Клопп заявил о трансплантации волос, количество пациентов заметно увеличилось. Вилльнов связывает это с тем, что проблема стала звучать более открыто, так мужчины стали смелее относиться к ней. Вилльнов сравнил это с походом к стоматологу – «почти так же открыто».

Как и положено, деликатная тема стала предметом шуток. Клопп как-то громогласно прокомментировал результаты жеребьевки в полуфинале Лиги чемпионов, когда «Бавария» попала на «Барселону»: «Готов спорить на свою задницу, что спортивный директор «Баварии» Заммер уже выпытывает у Гвардиолы по телефну все особенности игры «Барсы». Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге в ответ на это заявил : «Лучше бы он поспорил на свои волосы – их легче пересадить, чем задницу».

Важная борьба Руни – с облысением. Он делал операции по пересадке, грустил из-за шуток и вдохновил других