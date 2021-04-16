Вы знали, что Клопп давно пересадил волосы? После этого на клинику обрушились заказы, а мужчины больше не боятся делать операции
«Ливерпуль» вылетел от «Реала» из Лиги чемпионов, а Bild обратил внимание на фото Юргена Клоппа, где есть залысины на макушке. Мальте Вилльнов объяснил: «В нем продолжает работать тестостерон. Это приводит к выпадению волос, как мы видим. Можно связать и со стрессом в «Ливерпуле». Но у него это – наследственность».
Мальте Вилльнов – доктор, с которым Клопп познакомился в 2010-х. Он родом из Дортмунда и помог Клоппу, который тогда тренировал «Боруссию». Вилльнов занимается этим 20 лет. Он объяснял, что пересадка волос – серьезная операция, а не просто поход в парикмахерскую.
Клопп тогда озаботился этой проблемой. Раньше он носил длинные волосы.
Птом внезапно предстал с короткой стрижкой. Сначала не говорил об этом прямо, но позже – признал: «Да, я прошел операцию по пересадке волос. По-моему, результат вышел крутым, как считаете?»
Как все это происходило – рассказывал сам Вилльнов. Клопп приходил в клинику и спокойно садился в очереди, ожидая приема. У Клоппа была большая залысина. Убеждать его не пришлось – захотел сам и был настроен. Стоимость операции превысила 10 тысяч евро. Как сказал Вилльнов, после этого телефон больше не молчал после сообщений в медиа. Всего он проделал более 12 тысяч операций.
Случилось это в 2012 году. После того, как Клопп заявил о трансплантации волос, количество пациентов заметно увеличилось. Вилльнов связывает это с тем, что проблема стала звучать более открыто, так мужчины стали смелее относиться к ней. Вилльнов сравнил это с походом к стоматологу – «почти так же открыто».
Как и положено, деликатная тема стала предметом шуток. Клопп как-то громогласно прокомментировал результаты жеребьевки в полуфинале Лиги чемпионов, когда «Бавария» попала на «Барселону»: «Готов спорить на свою задницу, что спортивный директор «Баварии» Заммер уже выпытывает у Гвардиолы по телефну все особенности игры «Барсы». Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге в ответ на это заявил : «Лучше бы он поспорил на свои волосы – их легче пересадить, чем задницу».
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Марио Гетце рассказывал, что обсуждения пересадки волос вообще не беспокоили Клоппа, а шутка запомнилась еще больше: «Он собирался к специалисту. Улыбался, рассказывал, как все будет выглядеть. Уходя, подмигнул: «Ты не волнуйся, я запишу номерок». Я спросил: «То есть?» А он: «Запишу для тебя номер врача. Через несколько лет он тебе может понадобиться». Засмеялся, и ушел».
Если дело касается футболиста, то тренироваться нельзя несколько недель, поэтому действующим игрокам сложно подобрать расписание. Вилльнов упоминал Шакири и Бельараби, а Хеведес решился на это после ЧМ-2014, на котором во время дождливого матча были видны все недостатки его прически.
Первым большим футбольным пациентом Вилльнова был Дик Адвокат, который не любил находиться на публике в одиночестве – нужно было постоянно расчесывать волосы справа налево. И наоборот – стал выглядеть более раскрепощенно, когда в этом не было необходимости.
«Когда видишь их по телевизору? Это особенное чувство. Смотришь на Клоппо или Шакири и думаешь: «Отличный парень – и частично сделан мной».