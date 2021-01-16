Важная борьба Руни – с облысением. Он делал операции по пересадке, грустил из-за шуток и вдохновил других
«Я лысел, это ужасно меня бесило. Рядом были игроки, которые причесывались и зализывались гелем после каждой тренировки. А я? А что я? Я просто расчесывал волосы так, чтобы они закрывали проплешины на голове».
Главная борьба Уэйна Руни была не в поле, а на голове. Из-за облысения он несколько раз обращался в клиники и тратил десятки тысяч долларов – ничего не помогало.
Руни специально рассказывал о пересадке волос партнерам по команде: так он готовился к шуткам. «Они отреагировали как-то очень спокойно. Сначала немного подшучивали, а потом некоторые даже поддержали. Было очень приятно».
Он не спал ночью после операции и молился, чтобы снова не облысеть.
Руни сделал первую пересадку в 2011-м. Так переживал, что боялся касаться подушки
2011-й. Руни – 25. И он лысеет: «Я просто хотел волосы. Черт, мне 25. Какие, к черту, лысины? Нет! Я хотел бороться с этим. К счастью, у меня были деньги для базовой операции».
Сравните. Так Руни выглядел на ЧМ-2010 в Бразилии.
Так – после пересадки.
Первая операция стоила 15 тысяч фунтов. Он делал ее в клинике The Harley Street Hair Clinic. Она функционирует с 2003 года и за 18 лет существования, кроме Руни, помогла многим звездам английского спорта. Например, регбисту Энди Гуди или капитану Англии по крикету Адаму Холиоаку.
Донор Руни – сам Руни. Луковицы с его затылка хирурги с помощью специального прибора (похожего на иглу) пересаживали на лысеющие участки. Прямо после операции затылок разодран в кровь, но Руни ничего не чувствовал из-за огромной дозы обезболивающего.
Несколько недель после Руни боялся даже задевать голову подушкой. Однажды, когда он вышел в ванную комнату и увидел, что волосы постепенно появляются, он помолился про себя.
В сентябре-2018 на Mirror вышел текст Томаса Бристоу. У него были примерно такие же проблемы, и он тоже решился на операцию по пересадке волос. Бристоу выбрал клинику подешевле и описал весь процесс.
Бристоу сказал, что вся операция делится на три этапа, а финальный, в котором пересаживают луковицы, идет несколько часов. С виду процесс болезненный, поскольку происходит удаление корней, но Бристоу ничего не почувствовал. В момент операции он смотрел телевизор и играл в телефон, а врачи приносили еду. Пару раз даже заснул.
Бристоу операция помогла, кожа идеально приняла луковицы с другой части головы. У Руни же появились проблемы. Он снова начал лысеть.
На состояние волос на голове Руни повлияла не только предрасположенность к облысению. У него с детства от природы редкие волосы. И когда облысение повторилось, оно стало еще заметнее.
Во второй раз Руни обратился в клинику в 2013-м. Эффект от операции продержался недолго, и к Евро-2016 он начал лысеть снова. На участках, куда до этого пересаживали луковицы, оставались волосы – но их становилось меньше к макушке.
Руни говорил, что не раз консультировался с хирургами и врачами из манчестерской и лондонской клиник. Он ездил к ним на прием и покупал дорогие препараты для ухода за кожей головы.
Летом-2020 источник, который хорошо общается с Руни и его семьей, сказал Mail: сейчас у Руни остались проблемы с волосами – они по-прежнему очень тонкие. Но теперь он лысеет медленнее. В этом ему в том числе помогают загустители волос, которыми он активно пользуется.
Пример Руни вдохновил других звезд. А он принял себя
Конечно, шутили. Особенно после первой пересадки. Фанаты «Ман Сити» пели: «Волосатый игрок Уэйн Руни», а игроки «МЮ» даже после поддержки иногда закидывали подколы.
Руни переживал и долго искал себя:
«Я нервничал и злился. А кому это понравится? Меня поддерживала жена, но даже это слабо помогало. В какой-то момент я сделал для себя вывод, что пересадка волос сделала меня красивее. И что нужно забить на мнение людей, которые меня пытаются поддеть из-за этого».
Руни стал первой звездой АПЛ, который активно заговорил о пересадке волос. После его примера об этом рассказали другие звезды. Например, Димитар Бербатов.
До пересадки он выглядел так (2014-й).
После:
Или Джо Ледли. Его проблема с облысением не такая острая. Но после операции он сказал, что сейчас чувствует себя значительно лучше.
До:
После: