Важная борьба Руни – с облысением. Он делал операции по пересадке, грустил из-за шуток и вдохновил других

«Я лысел, это ужасно меня бесило. Рядом были игроки, которые причесывались и зализывались гелем после каждой тренировки. А я? А что я? Я просто расчесывал волосы так, чтобы они закрывали проплешины на голове».

Главная борьба Уэйна Руни была не в поле, а на голове. Из-за облысения он несколько раз обращался в клиники и тратил десятки тысяч долларов – ничего не помогало.

Руни специально рассказывал о пересадке волос партнерам по команде: так он готовился к шуткам. «Они отреагировали как-то очень спокойно. Сначала немного подшучивали, а потом некоторые даже поддержали. Было очень приятно».

Он не спал ночью после операции и молился, чтобы снова не облысеть.