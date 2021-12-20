АПЛ не остановит чемпионат из-за ковида. 84% футболистов получили минимум одну дозу вакцины

20 декабря состоялось собрание клубов АПЛ. На нем обсуждалась ситуация с распространением коронавируса в командах. Основные моменты из заявления АПЛ:

«Клубы сталкиваются со вспышками ковида, но лига продолжит работу по текущему расписанию там, где это возможно и безопасно».

«АПЛ подтвердила, что 92% игроков и сотрудников клубов получили одну, две или три дозы вакцины против коронавируса. При этом 84% игроков получили минимум одну дозу».

«Лига продолжит работу с клубами в целях поощрения вакцинации и содействия распространению информации о вакцинации, которую правительство направляет клубам и общественности».

Клубы АПЛ отказались от переносов матчей ближайших туров. В 18-м туре из десяти игр состоялись только четыре.