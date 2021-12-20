АПЛ
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АПЛ не остановит чемпионат из-за ковида. 84% футболистов получили минимум одну дозу вакцины

вчера, 21:36

20 декабря состоялось собрание клубов АПЛ. На нем обсуждалась ситуация с распространением коронавируса в командах. Основные моменты из заявления АПЛ:

  • «Клубы сталкиваются со вспышками ковида, но лига продолжит работу по текущему расписанию там, где это возможно и безопасно».
  • «АПЛ подтвердила, что 92% игроков и сотрудников клубов получили одну, две или три дозы вакцины против коронавируса. При этом 84% игроков получили минимум одну дозу».
  • «Лига продолжит работу с клубами в целях поощрения вакцинации и содействия распространению информации о вакцинации, которую правительство направляет клубам и общественности».

Клубы АПЛ отказались от переносов матчей ближайших туров. В 18-м туре из десяти игр состоялись только четыре.

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Источник:
АПЛ
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