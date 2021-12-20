АПЛ
АПЛ не остановит чемпионат из-за ковида. 84% футболистов получили минимум одну дозу вакцины
вчера, 21:36
20 декабря состоялось собрание клубов АПЛ. На нем обсуждалась ситуация с распространением коронавируса в командах. Основные моменты из заявления АПЛ:
- «Клубы сталкиваются со вспышками ковида, но лига продолжит работу по текущему расписанию там, где это возможно и безопасно».
- «АПЛ подтвердила, что 92% игроков и сотрудников клубов получили одну, две или три дозы вакцины против коронавируса. При этом 84% игроков получили минимум одну дозу».
- «Лига продолжит работу с клубами в целях поощрения вакцинации и содействия распространению информации о вакцинации, которую правительство направляет клубам и общественности».
Клубы АПЛ отказались от переносов матчей ближайших туров. В 18-м туре из десяти игр состоялись только четыре.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые