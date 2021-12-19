Юрген Клопп
АПЛ
Ливерпуль
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#Юрген Клопп #АПЛ #Ливерпуль

«Ливерпуль» не будет покупать невакцинированных игроков. Клопп сказал, что они представляют угрозу

3 часа назад

Перед матчем с «Тоттенхэмом» в рамках 18-го тура АПЛ главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп провел пресс-конференцию. Один из вопросов касался покупки вакцинированных игроков. Ответ Клоппа:

«Пока мы не очень близки к трансферам. Но у вакцинации будет важная роль во время подписания игроков. Если игрок не вакцинирован, он считается угрозой для нас. Он, конечно, не хочет быть угрозой. И это совсем не значит, что ему плевать на людей. Но он все же считается угрозой.

Для решения этой проблемы нужно приходить к разным вариантам. Таким футболистам нужны отдельные раздевалки, автобусы, машины. Очень сложно следовать всем протоколам. Поэтому, конечно, вакцинация будет иметь значение. Но, надеюсь, в будущем этот вопрос отпадет».

Ранее вопрос о покупке невакцинированных игроков поднимал главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард. Он сказал:

«Интерес к вакцинированным игрокам? Мы тщательно и детально подходим к трансферам. Мы рассматриваем все аспекты. Так что я уверен, что эта тема будет обсуждаться».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
This Is Anfield
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Комментарии (1)
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likyt76
8 минут назад

На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,

советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,

работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

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