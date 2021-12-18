Пять из шести субботних матчей АПЛ перенесены из-за заражений коронавирусом в командах

Какие игры 18-го тура АПЛ планировались 18 декабря:

❌ «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон»

❌ «Астон Вилла» – «Бернли»

❌ «Вест Хэм» – «Норвич»

❌ «Саутгемптон» – «Брентфорд»

❌ «Уотфорд» – «Кристал Пэлас»

«Лидс» – «Арсенал» | 20:30 по московскому времени

«Астон Вилла» объявила о выросшем количестве заражений коронавирусом в команде. Это последний из переносов. Из субботних матчей только «Лидс» и «Арсенал» должны сыграть в срок.

За весь тур это шестой перенос матча из десяти. Игра между «Эвертоном» и «Лестером», которая планировалась на 19 декабря, не состоится.