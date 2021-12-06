Все считают Клоппа идеальным. Для баланса мы попробовали собрать истории, где он плохой. И у нас (почти) ничего не получилось!
Юрген Клопп – как котики: все его обожают. Традиционно он воспринимается как самый добрый, позитивный, нестандартный и харизматичный тренер в мире. Мы подумали: так же не бывает. Должна быть вторая сторона. И для баланса специально поискали все вредные истории, где Клопп ругался, хамил или вел себя некрасиво.
Но у нас фактически ничего не вышло. Все его темные пятна незначительны и обычны. Кажется, Клопп на самом деле классный.
Вот список историй, которые мы отобрали, чтобы этот материал не остался пустым.
👿 В 2014 году Клопп еще возглавлял дортмундскую «Боруссию» и перед жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов бросил фразу: «Не хочу быть в одной группе с командами из Израиля или России. Трудно делать вид, что ничего не происходит, и все в порядке». И ничего не объяснил.
Сам он говорил, что не разбирается в политике, но на эту тему рассуждал часто. Например, критиковал выборы Джонсона и Трампа. В Россию он ездил в начале 2014-го, чтобы обыграть «Зенит» в 1/8 финала ЛЧ. Осенью 2014-го русские команды ему не достались, но в 2015-м с «Ливерпулем» Клопп поехал в Казань играть в Лиге Европы. Недовольства не было.
👿 В 2018-м «Ливерпуль» выиграл у «Ман Сити» в АПЛ 4:3, а Клопп в интервью американскому телеканалу выдал: «Болельщик сейчас думает: «Что это за хрень была?» Только слово «хрень» прозвучало как ругательное fuck на английском. Телевизионщики тут же извинились. «Я думал для американцев это нормально, это в Англии нельзя», – отшутился Клопп.
👿 В 2019-м раскритиковал выбор Баку как города для финала Лиги Европы: «Не знаю, что эти ребята, которые принимают такие решения, ели на завтрак, потому что они делают такое. Понятия не имею, как туда добираться. Это безответственно. Я слышал, что номер, который обычно стоит сто фунтов, теперь сдают за 2700 фунтов. Это сумасшествие». Странно критиковать выбор УЕФА не сразу, а спустя два года после того, как Баку был назначен городом для финала.
👿 В конце 2019-го Клопп рассердился на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Зальцбурга». Переводчик озвучил слова Хендерсона на немецком о том, что он считает предстоящую игру легкой. Клопп возмутился и отчитал переводчика: «Дерьмово, когда рядом с переводчиком сидит тренер, говорящий по-немецки. Хендерсон не говорил, что мы не будем напрягаться в этой игре. Мы осознаем, что будет непросто. Он говорил о всяких обычных вещах. Переводчику действительно стоит послушать, иначе я могу переводить сам. Это не так уж сложно».
«Ливерпуль» в последнем туре группового этапа рисковал не попать в плей-офф, но выиграл в Австрии и попал. Клопп после игры: «Хотел бы извиниться. Знаю, что я был несправедлив. Это было совершенно глупо. Я должен был поступить лучше».
👿 Тогда же на клубном ЧМ главный тренер «Монтеррея» Антонио Мохамед пожаловался: «Когда я сказал, что игрок «Ливерпуля» должен быть удален, он высмеял меня, показав мне язык». Да, жест Мохамеда Клоппу не понравился.
👿 В 2020-м Клоппу сильно надоел плотный график. «Ливерпуль» сыграл вничью с командой «Шрусбери» из низшего дивизиона. Клопп возмутился переигровке и решил, что состав будет полностью молодежным. В ответ Федерация футбола Англии заметила, что перед сезоном все клубы согласились с календарем. «Ливерпуль» все же выиграл 1:0 и вышел дальше. А ранее «Ливерпуль» вылетел с 0:5 от «Астон Виллы» в Кубке лиги, так как основа в это время была на клубном ЧМ.
👿 Перед ответным матчем 1/8 ЛЧ против «Атлетико» рассердился на фанатов, которые протягивали ему руки. «Уберите руки, идиоты», – кричал он. Это из-за пандемии коронавируса, которая как раз начиналась в тот момент.
👿 В начале сезона-2021/22 «Ливерпуль» играл с «Бернли». Победил, но Клопп покритиковал соперника за стиль: «Ощущение, что мы возвращаемся на 10-15 лет назад. Если вам нравится такое – смотрите борьбу». Сравнил игру «Бернли» с реслингом, но позыв Клоппа особо никто не оценил.
👿 «Есть очевидное беспокойство по поводу темы с правами человека. Появилась новая суперсила. Теперь есть третий клуб, принадлежащий какой-то стране». Это Клопп очень встревожен покупкой «Ньюкасла» саудовцами.
👿 Диего Симеоне не пожал ему руку после матча Лиги чемпионов. После этого Клоппу не понравился вопрос испанского журналиста, в котором тот спросил в том числе о злости на этот эпизод. Реакция: «Я не настолько тупой, чтобы вы мне такой мелкий вопрос задавали. Вы не очень хороший человек, потому что вы хотите раздуть из этого историю. Вы говорите, что я разозлился. Когда я разозлился? Сейчас я разозлился из-за этого вопроса».
После этих слов он покинул интервью.
👿 В конце 2021-го поднялся шум по поводу слов Клоппа о Кубке Африки («маленький турнир»). Африканцы возмутились. Тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе даже отреагировал резким интервью с тезисом, что именно из-за африканских игроков Клопп находится на своем месте. Позже оказалось, что Сиссе говорил совсем другие вещи и его переврал переводчик.
Клопп все равно объяснился: он совсем не хотел неуважительно отозваться о Кубке Африки и просто погрустил, что лучшие игроки команды покинут клуб в разгар сезона.