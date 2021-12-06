Все считают Клоппа идеальным. Для баланса мы попробовали собрать истории, где он плохой. И у нас (почти) ничего не получилось!

Юрген Клопп – как котики: все его обожают. Традиционно он воспринимается как самый добрый, позитивный, нестандартный и харизматичный тренер в мире. Мы подумали: так же не бывает. Должна быть вторая сторона. И для баланса специально поискали все вредные истории, где Клопп ругался, хамил или вел себя некрасиво.

Но у нас фактически ничего не вышло. Все его темные пятна незначительны и обычны. Кажется, Клопп на самом деле классный.

Вот список историй, которые мы отобрали, чтобы этот материал не остался пустым.

👿 В 2014 году Клопп еще возглавлял дортмундскую «Боруссию» и перед жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов бросил фразу: «Не хочу быть в одной группе с командами из Израиля или России. Трудно делать вид, что ничего не происходит, и все в порядке». И ничего не объяснил.

Сам он говорил, что не разбирается в политике, но на эту тему рассуждал часто. Например, критиковал выборы Джонсона и Трампа. В Россию он ездил в начале 2014-го, чтобы обыграть «Зенит» в 1/8 финала ЛЧ. Осенью 2014-го русские команды ему не достались, но в 2015-м с «Ливерпулем» Клопп поехал в Казань играть в Лиге Европы. Недовольства не было.

👿 В 2018-м «Ливерпуль» выиграл у «Ман Сити» в АПЛ 4:3, а Клопп в интервью американскому телеканалу выдал: «Болельщик сейчас думает: «Что это за хрень была?» Только слово «хрень» прозвучало как ругательное fuck на английском. Телевизионщики тут же извинились. «Я думал для американцев это нормально, это в Англии нельзя», – отшутился Клопп.