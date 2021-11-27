Жота из «Ливерпуля» играл турнир по FIFA 22. Снялся с него из-за реального матча – и оформил дубль 🎮

«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» (4:0) в матче АПЛ. Уже в первом тайме дубль оформил Диогу Жота. Во время празднования одного из голов Жота изобразил игру в FIFA. Это была не просто креативная радость – перед игрой АПЛ Жота действительно выступал в международном киберспортивном турнире. Он играл квалификационные матчи в FIFA 22.

Один из фанатов выложил в твиттер скриншот переписки с Жотой. Жота рассказал, что не может сыграть с ним. Иначе он пропустит матч с «Саутгемптоном». Фанат в ответ пожелал ему удачи в реальном матче АПЛ. Цитата из объясняющего твита: «Я играю с Жотой в четвертом раунде, но автоматически прохожу дальше. Потому что у него матч за «Ливерпуль».