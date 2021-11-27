Диогу Жота
АПЛ
киберспорт
FIFA 22
Ливерпуль
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#Диогу Жота #АПЛ #Ливерпуль #киберспорт #FIFA 22

Жота из «Ливерпуля» играл турнир по FIFA 22. Снялся с него из-за реального матча – и оформил дубль 🎮

вчера, 19:48
Александр Плеханов

Жота празднует первый гол в ворота «Саутгемптона».

www.imago-images.de/Global Look Press

«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» (4:0) в матче АПЛ. Уже в первом тайме дубль оформил Диогу Жота. Во время празднования одного из голов Жота изобразил игру в FIFA. Это была не просто креативная радость – перед игрой АПЛ Жота действительно выступал в международном киберспортивном турнире. Он играл квалификационные матчи в FIFA 22.

Один из фанатов выложил в твиттер скриншот переписки с Жотой. Жота рассказал, что не может сыграть с ним. Иначе он пропустит матч с «Саутгемптоном». Фанат в ответ пожелал ему удачи в реальном матче АПЛ. Цитата из объясняющего твита: «Я играю с Жотой в четвертом раунде, но автоматически прохожу дальше. Потому что у него матч за «Ливерпуль». 

«И он сделал в нем дубль! Что за великий».

Забавная статистика от Squawka: Жота шесть раз пробил по воротам «Саутгемптона» за первый тайм. Это в два раза больше, чем все игроки «Саутгемптона» вместе взятые. Перед игрой с «Саутгемптоном» Жота забивал за «Ливерпуль» в топ-матчах. У него были голы «МЮ», «Атлетико» и «Арсеналу». Статистика по сезону АПЛ: семь голов и один ассист.

Скриншот от фаната – это не фейк. У Диогу Жоты есть официальная киберспортивная команда, которая выступала в квалификации FIFA Global Series. Был отдельный анонс, что сам Жота сыграет матчи 27 ноября. И радость в твиттер-аккаунте команды за его первый гол в матче против «Саутгемптона»: «Вы прощены за проигрыш в квалификации».

Жота постоянно играет в FIFA. Во время лечения травмы колена он рассказывал, что стал геймером номер один. У Жоты есть и именной джойстик. Его он показывал в момент, когда играл в FIFA 21 для официального ютуб-канала АПЛ. Еще Жота критиковал свой рейтинг в FIFA 21. Тогда он только переходил в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» и имел общий показатель 80.

В октябре Жота выиграл EA SPORTS FIFA 22 Challenge, где профессиональные футболисты играли вместе с геймерами. Партнером Жоты был Tekkz из команды Fnatic. Жота постоянно показывает свои составы в инстаграме. И так происходит с выходом каждой новой части FIFA. Даже один из первых постов в его соцсетях связан с игрой. Так Жота отдыхал в 2015-м:

Его составы из последних частей:

Жота радуется, когда в игре появляются его улучшенные карточки:

И обыгрывает в FIFA реальных игроков:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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