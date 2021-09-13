Медведев показал на US Open празднование «мертвая рыба» из FIFA. Он постоянно играет и чуть не ушел в киберспорт

Журналист New York Times Кристофер Клэри пишет, что у такой радости есть и другое название – Dead fish («Мертвая рыба»). Французский футболист Джимми Бриан отпраздновал так первый гол в Бундеслиге. Потом рассказывал: «Мы играли вместе с другом Салифом Сане. И я сказал ему: «Если забью, то обязательно повторю это празднование».

Медведев точно не первый спортсмен, который переносит это празднование из футбола в другой вид спорта. Это стало модным на девять лет раньше. В 2012-м проспект «Филадельфии» Марио Кемпе играл в шведской хоккейной лиге. Там реализовал буллит в важном дерби – и отпраздновал его таким падением. Видео не сохранилось, зато Кемпе сейчас играет в КХЛ.

Это празднование стало популярным в американском футболе (там вообще игроки часто падают). Футболист Деандре Хопкинс говорил об этом, когда сам так отпраздновал: «Мы называем эту радость мертвой рыбой. Она широко известна в нашем футболе. Многие футболисты делают мертвую рыбу, когда забивают голы. Мои фанаты хорошо знают такую радость».

В американском футболе это выглядит так: