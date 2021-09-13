Медведев показал на US Open празднование «мертвая рыба» из FIFA. Он постоянно играет и чуть не ушел в киберспорт
🇷🇺 Даниил Медведев выиграл US Open-2021. В финале он победил Новака Джоковича и впервые в карьере взял турнир «Большого шлема».
Празднование – веселье и отсылка к кибеспортивному миру:
Его слова после матча: «Только легенды поймут, что я сделал после матча L2 + Left». Медведев имел в виду комбинацию на джойстике. Когда ее нажимаешь, футболист исполняет похожее падение во время празднования гола. Еще с 2013 года люди регулярно выкладывают на ютуб ролики с этим празднованием из игры. Так это выглядит в самой FIFA:
Один из пользователей Reddit написал в комментариях, что это празднование называется brick fall («Падение кирпича»). Особенно популярным оно было именно в 2013-м. В спорте такие падения не всегда бывают с положительным итогом. В НБА Кевин Дюрэнт однажды упал на руку с большой высоты. И фанаты баскетбола тоже сравнивали его падение с празднованием brick fall.
Подобное празднование сделал знаменитым Луис Суарес. В октябре 2012-го он играл за «Ливерпуль» против «Эвертона». Забил там гол, потом пробежал половину поля и повалился перед трибунами. Игроки в Австралии позже повторяли празднование brick fall и даже немного модернизировали (обычно надо падать сразу). Вот так его попробовал футболист Трент Риксон:
А вот повторение из английского футбола:
Журналист New York Times Кристофер Клэри пишет, что у такой радости есть и другое название – Dead fish («Мертвая рыба»). Французский футболист Джимми Бриан отпраздновал так первый гол в Бундеслиге. Потом рассказывал: «Мы играли вместе с другом Салифом Сане. И я сказал ему: «Если забью, то обязательно повторю это празднование».
Медведев точно не первый спортсмен, который переносит это празднование из футбола в другой вид спорта. Это стало модным на девять лет раньше. В 2012-м проспект «Филадельфии» Марио Кемпе играл в шведской хоккейной лиге. Там реализовал буллит в важном дерби – и отпраздновал его таким падением. Видео не сохранилось, зато Кемпе сейчас играет в КХЛ.
Это празднование стало популярным в американском футболе (там вообще игроки часто падают). Футболист Деандре Хопкинс говорил об этом, когда сам так отпраздновал: «Мы называем эту радость мертвой рыбой. Она широко известна в нашем футболе. Многие футболисты делают мертвую рыбу, когда забивают голы. Мои фанаты хорошо знают такую радость».
В американском футболе это выглядит так:
Медведев любит FIFA (хотя критиковал версию 2016 года), но сейчас почти не играет. В детстве время за PlayStation мешало тренировкам. Его папа хотел, чтобы он больше тренировал подачу, а не играл в приставку. Но сначала Медведев выбирал киберсоревнования:
«Я попал в ту категорию подростков, которые больше играют в PlayStation. Глядя на своего племянника и его друзей, понимаю, что постепенно мы переходим в онлайн-мир. Не вижу в этом ничего плохого, ведь я уже тогда попал в число людей, которые стали чуть больше тусить в онлайне.
Когда мне было лет 14, я очень много играл в FIFA и участвовал в русских соревнованиях. Играл очень круто и на равных с одним человеком, который сейчас выигрывает чемпионаты России по FIFA. Он стал киберспортсменом, по-моему, в «Спартаке» играет. Klenoff зовут. Мы с ним были в одном профессиональном клубе. Другое дело, что он играл по 10 часов в день, а я постепенно стал ездить на турниры».
Медведев несколько раз брал PlayStation на турниры, но отказался: «На турниры не беру, потому что пару раз взял и не очень хорошо все заканчивалось (смеется). Это очень сильно отвлекает от соревнований, так что не советую никому так делать».
В 2020 году во время локдауна из-за пандемии коронавируса Медведев провел три матча против теннисиста Гаэля Монфиса. Выиграл все – побеждал за «Ювентус», сборную Бельгии и «Ливерпуль». До этого Медведев дважды победил Артема Дзюбу в FIFA 20 и за «Баварию» проиграл футболисту «Ростова» Михаилу Осинову на «Кубке Надежды».
Так Медведев оценивает свой уровень:
• «Вот раньше я был в порядке! Если бы не стал теннисистом – был бы киберспортсменом. Не факт, что хорошим, правда. В FIFA я более корректен, чем на теннисном корте».
• «После пяти или шести лет отсутствия я снова сыграл в этом году [в 2021-м]. Я не был великолепен и хотел бы быть лучше, но все было хорошо. Я играл в Ultimate Team и постоянно оставался в дивизионе. Мой рекорд был довольно хорошим, так что я все еще немного играю».