Величие Медведева: отдал за турнир один сет, смазал год Джоковичу и стал четвертым 🇷🇺 чемпионом US Open

Цифры и факты:

🏆 Это первая победа Медведева на турнирах «Большого шлема» – в 25 лет. Он трижды доходил до финалов, но победил впервые. В финале US Open-2019 Медведев проиграл Рафаэлю Надалю, на Australian Open-2021 – Джоковичу.

🏆 Два из трех финалов на турнирах «Большого шлема» Медведев провел против Джоковича. Сначала было поражение по сетам – 0:3, теперь победа – 3:0.

Медведев проигрывает Джоковичу по личным встречам. Счет по финалам – 1:1

🏆 На US Open-2021 Медведев проиграл только один сет за семь матчей. Это случилось в четвертьфинале против Ботика ван де Зандшулпа. Такой статистики не было 10 лет.

🏆 Медведев – второй россиянин, который брал US Open. В 2000 году это сделал Марат Сафин. На турнире побеждали Светлана Кузнецова и Мария Шарапова.