Величие Медведева: отдал за турнир один сет, смазал год Джоковичу и стал четвертым 🇷🇺 чемпионом US Open
🇷🇺 Даниил Медведев – победитель US Open 2021 года. В финале он в трех сетах обыграл Новака Джоковича, каждый закончился со счетом 6:4.
Трибуны недовольно кричали, когда Медведев подавал на матч – тот во время игры заставил Джоковича сломать ракетку от злости и увидел его слезы.
Красивый итог:
Цифры и факты:
🏆 Это первая победа Медведева на турнирах «Большого шлема» – в 25 лет. Он трижды доходил до финалов, но победил впервые. В финале US Open-2019 Медведев проиграл Рафаэлю Надалю, на Australian Open-2021 – Джоковичу.
🏆 Два из трех финалов на турнирах «Большого шлема» Медведев провел против Джоковича. Сначала было поражение по сетам – 0:3, теперь победа – 3:0.
Медведев проигрывает Джоковичу по личным встречам. Счет по финалам – 1:1
🏆 На US Open-2021 Медведев проиграл только один сет за семь матчей. Это случилось в четвертьфинале против Ботика ван де Зандшулпа. Такой статистики не было 10 лет.
🏆 Медведев – второй россиянин, который брал US Open. В 2000 году это сделал Марат Сафин. На турнире побеждали Светлана Кузнецова и Мария Шарапова.
🏆 Медведев стал шестым теннисистом из России, который выиграл турнир «Большого шлема». Это делали Евгений Кафельников, Марат Сафин, Анастасия Мыскина, Мария Шарапова и Светлана Кузнецова.
🏆 Медведев – первый теннисист из России в мужском одиночном разряде за 16 лет, который выиграл турнир «Большого шлема». Последним был Марат Сафин, который побеждал на Australian Open-2005.
Теннисисты из России 16 лет не выигрывали ТБШ. Последним чемпионом был Сафин
🏆 Только два теннисиста, которые родились в 90-х, выигрывали US Open – Доминик Тим (2020) и Даниил Медведев (2021).
🏆 В этом сезоне Джокович выиграл три турнира «Большого шлема», но не взял календарный «Большой шлем». До этого такое удавалось только двум теннисистам – последним был Род Лейвер в 1969 году.
🏆 Джокович 20 раз побеждал на турнирах «Большого шлема». Он 10 раз проигрывал в финалах, все – от пяти теннисистов. Были поражения от Федерера, Надаля, Маррея и Вавринки. Теперь добавился Медведев.