Исторический финал US Open: Джокович идет на великое достижение, Медведев – на лучший результат в карьере

Даниил Медведев и Новак Джокович сыграют в финале US Open. Медведев за весь турнир проиграл один сет. Джоковичу было сложнее: шесть проигранных сетов и сложный полуфинал против Зверева. Именно Зверев победил Джоковича в полуфинале Олимпиады. Теперь Джокович взял пятисетовый реванш.

Финал Медведева и Джоковича – история для обоих. Отслеживаем:

📌 Новак Джокович может стать обладателем календарного «Большого шлема». Это достижение понимается так: за один год теннисист выигрывает турниры в Австралии, Франции, Англии и США.

📌 Тот же Джокович идет на рекорд по титулам «Большого шлема». Сейчас он делит это достижение с Надалем и Федерером. У каждого из них по 20 титулов. Джокович может выйти на единоличное первое место.

📌 Даниил Медведев – вторая ракетка мира. Для него это третий финал турнира «Большого шлема». Медведев уже проигрывал в финале US Open Рафаэлю Надалю, а на Australian Open – тому же Джоковичу.