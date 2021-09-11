Исторический финал US Open: Джокович идет на великое достижение, Медведев – на лучший результат в карьере
Даниил Медведев и Новак Джокович сыграют в финале US Open. Медведев за весь турнир проиграл один сет. Джоковичу было сложнее: шесть проигранных сетов и сложный полуфинал против Зверева. Именно Зверев победил Джоковича в полуфинале Олимпиады. Теперь Джокович взял пятисетовый реванш.
Финал Медведева и Джоковича – история для обоих. Отслеживаем:
📌 Новак Джокович может стать обладателем календарного «Большого шлема». Это достижение понимается так: за один год теннисист выигрывает турниры в Австралии, Франции, Англии и США.
📌 Тот же Джокович идет на рекорд по титулам «Большого шлема». Сейчас он делит это достижение с Надалем и Федерером. У каждого из них по 20 титулов. Джокович может выйти на единоличное первое место.
📌 Даниил Медведев – вторая ракетка мира. Для него это третий финал турнира «Большого шлема». Медведев уже проигрывал в финале US Open Рафаэлю Надалю, а на Australian Open – тому же Джоковичу.
Сайт Grand Slam History пишет, что только два теннисиста в истории выигрывали календарный «Большой шлем». Первым был в Дон Бадж в 1938 году. Потом такое дважды повторял Род Лэйвер (1962, 1969). Сам Лэйвер вспоминал ощущения от взятия календарного «Большого шлема». Говорил, что обращался к Баджу: «Мы в особом клубе. В нем нас только двое».
Даниэль Каплан из The Athletic вспомнил интересные подробности о «Большом шлеме» Рода Лэйвера. Тот взял «Шлем» в 1962 году, потом пропустил шесть лет из-за дисквалификации за переход в профессионалы, а в 1969-м опять взял календарный «Шлем». Тогда за подобные достижения не вручались призовые – игроки выбивали у организаторов деньги на перелеты.
На многих сайтах можно увидеть информацию, что только Лэйвер выигрывал календарный «Большой шлем». И делал он это только в 1969 году. Это тоже будет правдой, потому что в таком случае счет идет со старта Открытой эры в теннисе. Так называется момент, когда все турниры стали открытыми для любителей и профессионалов – и перешли в единую систему.
Сам Лэйвер следит за историей на US Open:
Журналисты постоянно спрашивают Джоковича об этом возможном достижении. Он так устал отвечать на эти вопросы, что даже психовал: «Не нужно спрашивать меня об этом. Я не хочу постоянно об этом думать. Знаю, что такое возможно – просто сосредоточен на следующем матче. Давайте мыслить пошагово. С меня достаточно. Я миллион раз говорил, что знаю историю».
Важное: Джоковичу уже удавалось выигрывать четыре «Шлема» подряд. Тогда он растянул их на два года – за это стал обладателем карьерного «Большого шлема» (но не календарного). Все происходило в 2015-2016 годах. Победа на «Ролан Гаррос» вообще стала для Джоковича первой в карьере – и он называет ее одной из главных в жизни.
К новому финалу US Open Джокович относится по-настоящему серьезно: «Остался только один матч. Все. Давайте сделаем это. Я собираюсь вложить в эту игру сердце, душу, тело и голову. Я отнесусь к следующему матчу так, будто это последняя игра в моей карьере». Рядом смеется Даниил Медведев: «Если выиграю, войду в историю человеком, лишившим Джоковича «Шлема».
Твиттер ESPN Stats & Info выявил важную подробность о силе Джоковича. В матче против Зверева он проиграл стартовый сет. Это был уже десятый раз за сезон, когда Джокович отдавал первый сет на турнире «Большого шлема». Он выиграл все десять матчей, где это происходило. Больше никому с 1968 года (тогда и начали счет) не удавалось взять так много подобных побед за год.
За карьеру Медведев и Джокович играли друг с другом восемь раз. Джокович имеет пять побед, Медведев – три. Последняя победа Джоковича над Медведевым была в финале Australian Open. Тогда был разгром – 7:5, 6:2, 6:2. Зато перед этим они встречались в ноябре 2020-го. В матче в Лондоне Медведев обыграл Джоковича. Их новый финал пройдет уже 12 сентября.
Важное по матчу Медведева и Джоковича: