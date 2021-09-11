Медведев — Джокович
US Open
Новак Джокович
Даниил Медведев
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#Медведев — Джокович #Даниил Медведев #US Open #Новак Джокович

Финал US Open: где смотреть матч Медведев – Джокович, 12 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

13 часов назад

🇷🇺 Даниил Медведев и 🇷🇸 Новак Джокович сыграют в финале US Open. Они вторая и первая ракетки мира. Матч пройдет 12 сентября.

Прямая трансляция – на телеканале «Евроспорт». Она начнется в 22:30 по московскому времени, старт матча запланирован на 23:00.

«Матч ТВ» начнет трансляцию в 23:55.

  • Джокович и Медведев играли друг с другом восемь раз: пять побед у Джоковича, три – у Медведева.
  • Джокович три раза побеждал на US Open и 20 раз брал турниры «Большого шлема».
  • Медведев в 2019 году доходил до финала US Open и ни разу не побеждал на турнирах «Большого шлема».

Прогноз на матч Медведев – Джокович

Статистика личных встреч Медведева и Джоковича

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Источник:
Гол.ру
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