Финал US Open: прогноз на матч Медведев – Джокович, 12 сентября 2021 года

🇷🇺 Даниил Медведев и 🇷🇸 Новак Джокович сыграют в финале US Open-2021. Матч пройдет 12 сентября, начало – в 23:00 по московскому времени.

Прогнозы букмекеров:

Победа Джоковича – 1,43

Победа Медведева – 3,08

Медведев и Джокович девятый раз сыграют друг с другом. До этого пять раз побеждал Джокович, трижды это делал Медведев. Их последняя встреча – финал Australian Open-2021, в котором выиграл Джокович.

Джокович (первая ракетка мира) посеян на турнире под первым номером, Медведев (вторая ракетка мира) – под вторым.

Медведев второй раз в карьере вышел в финал US Open. В 2019 году он проиграл Рафаэлю Надалю. Джокович побеждал на US Open три раза.

Медведев может стать вторым россиянином после Марата Сафина (2000 год), который выигрывал US Open.

Где смотреть матч Медведев – Джокович

Статистика личных встреч Медведева и Джоковича