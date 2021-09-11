Медведев — Джокович
US Open
Новак Джокович
Даниил Медведев
Финал US Open: прогноз на матч Медведев – Джокович, 12 сентября 2021 года
13 часов назад
🇷🇺 Даниил Медведев и 🇷🇸 Новак Джокович сыграют в финале US Open-2021. Матч пройдет 12 сентября, начало – в 23:00 по московскому времени.
Прогнозы букмекеров:
- Победа Джоковича – 1,43
- Победа Медведева – 3,08
Медведев и Джокович девятый раз сыграют друг с другом. До этого пять раз побеждал Джокович, трижды это делал Медведев. Их последняя встреча – финал Australian Open-2021, в котором выиграл Джокович.
- Джокович (первая ракетка мира) посеян на турнире под первым номером, Медведев (вторая ракетка мира) – под вторым.
- Медведев второй раз в карьере вышел в финал US Open. В 2019 году он проиграл Рафаэлю Надалю. Джокович побеждал на US Open три раза.
- Медведев может стать вторым россиянином после Марата Сафина (2000 год), который выигрывал US Open.
Где смотреть матч Медведев – Джокович
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