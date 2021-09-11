Медведев — Джокович
US Open
Новак Джокович
Даниил Медведев
Поделиться:
Комментарии:
0
#Медведев — Джокович #Даниил Медведев #US Open #Новак Джокович

Финал US Open: прогноз на матч Медведев – Джокович, 12 сентября 2021 года

13 часов назад

🇷🇺 Даниил Медведев и 🇷🇸 Новак Джокович сыграют в финале US Open-2021. Матч пройдет 12 сентября, начало – в 23:00 по московскому времени.

Прогнозы букмекеров:

  • Победа Джоковича – 1,43
  • Победа Медведева – 3,08

Медведев и Джокович девятый раз сыграют друг с другом. До этого пять раз побеждал Джокович, трижды это делал Медведев. Их последняя встреча – финал Australian Open-2021, в котором выиграл Джокович.

  • Джокович (первая ракетка мира) посеян на турнире под первым номером, Медведев (вторая ракетка мира) – под вторым.
  • Медведев второй раз в карьере вышел в финал US Open. В 2019 году он проиграл Рафаэлю Надалю. Джокович побеждал на US Open три раза.
  • Медведев может стать вторым россиянином после Марата Сафина (2000 год), который выигрывал US Open.

Где смотреть матч Медведев – Джокович

Статистика личных встреч Медведева и Джоковича

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Исторический финал US Open: Джокович идет на великое достижение, Медведев – на лучший результат в карьере
Как Джокович опять выиграл «Уимблдон»: повторил рекорд «Большого шлема», показал безумную растяжку и, конечно, съел травинку с газона
«Худшее поражение – это решение не пытаться». Джокович как идеал мотивации
Теннис – царство продвинутой аналитики. Джокович отказался от глютена, Надаль измеряет каждую подачу
Дичь на US Open. Медведев и Джокович поругались со зрителями, Федерер разозлился в интервью
Медведев – второй теннисист мира. Как ему стать первым? Это реально? Как рассчитывается рейтинг ATP?
Глубже узнаем Медведева: уехал во Францию, ходит к психологу, держит в тени жену
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Медведев — Джокович
#Даниил Медведев
#US Open
#Новак Джокович