Медведев — Джокович
US Open
Новак Джокович
Даниил Медведев
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#Медведев — Джокович #Даниил Медведев #US Open #Новак Джокович

Статистика личных встреч Медведева и Джоковича. Они сыграют в финале US Open

12 часов назад

XINHUA / GLOBAL LOOK PRESS

12 сентября 🇷🇺 Даниил Медведев и 🇷🇸 Новак Джокович сыграют в финале US Open 2021 года. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

Это девятый матч, в котором Медведев и Джокович сыграют друг с другом: пять раз побеждал Джокович, трижды – Медведев.

Последний раз они встречались на финале Australian Open-2021. Тогда победил Джокович.

  • Это второй финал US Open в карьере Медведева после поражения в 2019 году от Рафаэля Надаля. Он ни разу не выигрывал турнир «Большого шлема», но может стать первым после Марата Сафина россиянином, который возьмет US Open.
  • Джокович побеждал в Нью-Йорке три раза. Всего у него 20 побед на турнирах «Большого шлема». Он первая ракетка мира.

Где смотреть матч Медведев – Джокович

Прогноз на матч Медведев – Джокович

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Источник:
Гол.ру
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