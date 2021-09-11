Статистика личных встреч Медведева и Джоковича. Они сыграют в финале US Open

12 сентября 🇷🇺 Даниил Медведев и 🇷🇸 Новак Джокович сыграют в финале US Open 2021 года. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

Это девятый матч, в котором Медведев и Джокович сыграют друг с другом: пять раз побеждал Джокович, трижды – Медведев.

Последний раз они встречались на финале Australian Open-2021. Тогда победил Джокович.

Это второй финал US Open в карьере Медведева после поражения в 2019 году от Рафаэля Надаля. Он ни разу не выигрывал турнир «Большого шлема», но может стать первым после Марата Сафина россиянином, который возьмет US Open.

Джокович побеждал в Нью-Йорке три раза. Всего у него 20 побед на турнирах «Большого шлема». Он первая ракетка мира.

Где смотреть матч Медведев – Джокович

Прогноз на матч Медведев – Джокович