Дичь на US Open. Медведев и Джокович поругались со зрителями, Федерер разозлился в интервью
Теннисный US Open в разгаре, но пятничный день запомнится серией конфликтов.
Новак Джокович на тренировке повздорил со зрителем. Серба беспокоит левое плечо, и через несколько минут после начала тренировки он услышал: «Может, снимешься?». Джокович подошел, поговорил, а уходя, сказал: «Поверь мне, я тебя найду». Соперника по третьему раунду Дениса Кудлу Новак все же обыграл в трех сетах.
Поведение серба прокомментировал экс-игрок топ-100 Жан-Рене Лиснар: «Его никто не любит. Он старается всем понравиться, но у него не получается, и это бесит его еще больше».
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Даниил Медведев обыграл в четырех сетах Фелисиано Лопеса и в целом очень нескучно провел матч:
- Проиграв подачу, вырвал полотенце из рук болбоя и кинул ракетку в сторону судьи;
- Сказал арбитру: «Слезай с вышки. Вы все странные. Ты не должен там сидеть»;
- Саркастически аплодировал зрителям, которые поддерживали его соперника;
- Отвесил им неприличный жест.
«Спасибо, ваша энергия принесла мне победу. Если бы не вы, я бы, похоже, проиграл, потому что очень устал, у меня вчера были судороги. Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл из-за вас! Чем больше вы так делаете, тем больше я буду для вас побеждать. Спасибо!» – слова Медведева по окончании матча.
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Ранее Роджер Федерер в трех сетах выиграл у Дэна Эванса. Соперник Федерера был недоволен тем, что отдыхал перед матчем меньше на сутки, так как его игру переносили из-за дождя. «Не первый раз игрок с более высоким рейтингом имеет, скажем так, влияние. Турниру лучше, чтобы Роджер прошел дальше, а не я», – обиделся Эванс.
Федерер очень рассердился, когда ему об этом сказали. «Я не помню, чтобы я что-то просил. Не знаю, просила ли моя команда. Наверное, вопросы о предпочтениях были. Но это не значит, что «Роджер попросил, Роджер получил». Запомните это, потому что я слишком часто слушаю подобное дерьмо. Мне уже надоело слушать, что, оказывается, я все решаю».
Огненный день. И это еще даже третий раунд не завершен.