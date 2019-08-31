Дичь на US Open. Медведев и Джокович поругались со зрителями, Федерер разозлился в интервью

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Ранее Роджер Федерер в трех сетах выиграл у Дэна Эванса. Соперник Федерера был недоволен тем, что отдыхал перед матчем меньше на сутки, так как его игру переносили из-за дождя. «Не первый раз игрок с более высоким рейтингом имеет, скажем так, влияние. Турниру лучше, чтобы Роджер прошел дальше, а не я», – обиделся Эванс.

Федерер очень рассердился, когда ему об этом сказали. «Я не помню, чтобы я что-то просил. Не знаю, просила ли моя команда. Наверное, вопросы о предпочтениях были. Но это не значит, что «Роджер попросил, Роджер получил». Запомните это, потому что я слишком часто слушаю подобное дерьмо. Мне уже надоело слушать, что, оказывается, я все решаю».

Огненный день. И это еще даже третий раунд не завершен.