Медведев — Джокович
US Open
Новак Джокович
Даниил Медведев
Поделиться:
Комментарии:
0
#Медведев — Джокович #Даниил Медведев #US Open #Новак Джокович

Финал US Open: во сколько начало матча Медведев – Джокович, 12 сентября 2021 года

13 часов назад

🇷🇺 Даниил Медведев и 🇷🇸 Новак Джокович – финалисты US Open 2021 года. Их матч состоится 12 сентября и начнется в 23:00 по московскому времени.

  • Это девятая игра Медведева и Джоковича друг с другом: пять раз побеждал Джокович, три – Медведев. Последний раз они встречались в финале Australian Open 2021 года – победил Джокович.
  • Это второй финал US Open в карьере Медведева. В 2019 году в финале он проиграл Рафаэлю Надалю. Он может стать вторым россиянином, который выигрывал турнир после Марата Сафина в 2000 году.
  • Джокович побеждал на US Open трижды. Последний раз – в 2018 году. Он первая ракетка мира.

Где смотреть матч Медведев – Джокович

Прогноз на матч Медведев – Джокович

Статистика личных встреч Медведева и Джоковича

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Исторический финал US Open: Джокович идет на великое достижение, Медведев – на лучший результат в карьере
«Худшее поражение – это решение не пытаться». Джокович как идеал мотивации
Теннис – царство продвинутой аналитики. Джокович отказался от глютена, Надаль измеряет каждую подачу
Дичь на US Open. Медведев и Джокович поругались со зрителями, Федерер разозлился в интервью
Не лучший день Медведева: столкнулся с камерой, пнул ее, грозил судье судом и проиграл выход в финал «Мастерса»
Медведев – второй теннисист мира. Как ему стать первым? Это реально? Как рассчитывается рейтинг ATP?
Глубже узнаем Медведева: уехал во Францию, ходит к психологу, держит в тени жену
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Медведев — Джокович
#Даниил Медведев
#US Open
#Новак Джокович