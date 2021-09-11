Медведев — Джокович
US Open
Новак Джокович
Даниил Медведев
Финал US Open: во сколько начало матча Медведев – Джокович, 12 сентября 2021 года
13 часов назад
🇷🇺 Даниил Медведев и 🇷🇸 Новак Джокович – финалисты US Open 2021 года. Их матч состоится 12 сентября и начнется в 23:00 по московскому времени.
- Это девятая игра Медведева и Джоковича друг с другом: пять раз побеждал Джокович, три – Медведев. Последний раз они встречались в финале Australian Open 2021 года – победил Джокович.
- Это второй финал US Open в карьере Медведева. В 2019 году в финале он проиграл Рафаэлю Надалю. Он может стать вторым россиянином, который выигрывал турнир после Марата Сафина в 2000 году.
- Джокович побеждал на US Open трижды. Последний раз – в 2018 году. Он первая ракетка мира.
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