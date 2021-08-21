Не лучший день Медведева: столкнулся с камерой, пнул ее, грозил судье судом и проиграл выход в финал «Мастерса»

После столкновения с камерой Медведев:

⚔️ Вызвал врача, который лечил его травмированную руку.

⚔️ Говорил судье, что еще после первого матча указывал на то, что камеры не должны там стоять – это опасно для игроков.

⚔️ Грозился подать в суд, если проиграет матч.

⚔️ Пнул камеру, когда она снова была установлена.

Медведев продолжил игру. При счете 4:3 в пользу Рублева во втором сете теннисисты 15 минут разыгрывали гейм. Рублев все-таки взял его, а потом и сет – 6:3. В третьем сете Медведев снова подзывал врача, чтобы тот размял руку (другую) и бедро. Не помогло – еще раз 6:3 в пользу Рублева, который и вышел в финал.