Даниил Медведев
Андрей Рублев
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#Даниил Медведев #Андрей Рублев

Не лучший день Медведева: столкнулся с камерой, пнул ее, грозил судье судом и проиграл выход в финал «Мастерса»

вчера, 23:13

Твиттер ATP Tour

В полуфинале турнира «Мастерс» в Цинциннати встречались два российских теннисиста: Даниил Медведев против Андрея Рублева. Фаворитом считался Медведев.

В первом сете подтвердил – уверенные 6:2.

А вот что произошло в начале второго:

После столкновения с камерой Медведев:

⚔️ Вызвал врача, который лечил его травмированную руку.

⚔️ Говорил судье, что еще после первого матча указывал на то, что камеры не должны там стоять – это опасно для игроков.

⚔️ Грозился подать в суд, если проиграет матч.     

⚔️ Пнул камеру, когда она снова была установлена.

Медведев продолжил игру. При счете 4:3 в пользу Рублева во втором сете теннисисты 15 минут разыгрывали гейм. Рублев все-таки взял его, а потом и сет – 6:3. В третьем сете Медведев снова подзывал врача, чтобы тот размял руку (другую) и бедро. Не помогло – еще раз 6:3 в пользу Рублева, который и вышел в финал.

«Мой хороший друг Даниил. Опять. Я рад с ним играть, потому что это хорошая проверка, которая всегда показывает, в чем мне нужно прибавлять. После предыдущих поражений от него я всегда прибавлял», – так Рублев ждал матча с Медведевым.

«Я его впервые обыграл и как будто окончил университет. Получил диплом», – сказал Рублев после матча. Прошлые пять игр Рублев Медведеву уступил, причем не взял ни одного сета. Теперь – полноценная победа.

Рублев сыграет в финале с победителем пары Зверев – Циципас. Это будет второй финал «Мастерса» для него, первый он проиграл Циципасу. Рублев уже выйдет в статусе олимпийского чемпиона – летом он выиграл золото в миксте.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Скриншот с трансляции
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