Не лучший день Медведева: столкнулся с камерой, пнул ее, грозил судье судом и проиграл выход в финал «Мастерса»
В полуфинале турнира «Мастерс» в Цинциннати встречались два российских теннисиста: Даниил Медведев против Андрея Рублева. Фаворитом считался Медведев.
В первом сете подтвердил – уверенные 6:2.
А вот что произошло в начале второго:
После столкновения с камерой Медведев:
⚔️ Вызвал врача, который лечил его травмированную руку.
⚔️ Говорил судье, что еще после первого матча указывал на то, что камеры не должны там стоять – это опасно для игроков.
⚔️ Грозился подать в суд, если проиграет матч.
⚔️ Пнул камеру, когда она снова была установлена.
Медведев продолжил игру. При счете 4:3 в пользу Рублева во втором сете теннисисты 15 минут разыгрывали гейм. Рублев все-таки взял его, а потом и сет – 6:3. В третьем сете Медведев снова подзывал врача, чтобы тот размял руку (другую) и бедро. Не помогло – еще раз 6:3 в пользу Рублева, который и вышел в финал.
«Мой хороший друг Даниил. Опять. Я рад с ним играть, потому что это хорошая проверка, которая всегда показывает, в чем мне нужно прибавлять. После предыдущих поражений от него я всегда прибавлял», – так Рублев ждал матча с Медведевым.
«Я его впервые обыграл и как будто окончил университет. Получил диплом», – сказал Рублев после матча. Прошлые пять игр Рублев Медведеву уступил, причем не взял ни одного сета. Теперь – полноценная победа.
Рублев сыграет в финале с победителем пары Зверев – Циципас. Это будет второй финал «Мастерса» для него, первый он проиграл Циципасу. Рублев уже выйдет в статусе олимпийского чемпиона – летом он выиграл золото в миксте.