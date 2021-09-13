Медведев — Джокович
Новак Джокович
Даниил Медведев
Теннисисты из России 16 лет не выигрывали ТБШ. Последним чемпионом был Сафин
6 часов назад
Даниил Медведев победил Новака Джоковича в финале US Open-2021 – 6:4, 6:4, 6:4. Медведев в четвертый раз за карьеру обыграл Джоковича.
Медведев – второй теннисист из России, который победил на US Open. Первым был Марат Сафин в 2000 году. Позже Сафин выиграл Australian Open-2005.
Та победа Сафина в 2005 году оставалась последней для теннисистов из России на турнирах «Большого шлема». В четырех сетах он тогда обыграл Ллейтона Хьюитта.
Медведев победил Джоковича в финале US Open. За весь турнир он проиграл один сет
Медведев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема». Это был его третий финал
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