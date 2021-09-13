Медведев — Джокович
US Open
Новак Джокович
Даниил Медведев
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#Медведев — Джокович #Даниил Медведев #Новак Джокович #US Open

🎾 Медведев победил Джоковича в финале US Open. За весь турнир он проиграл один сет

7 часов назад

Твиттер US Open Tennis

🇷🇺 Даниил Медведев и 🇷🇸 Новак Джокович провели финал US Open-2021. Медведев победил в трех сетах – 6:4, 6:4, 6:4.

Джокович посеян на турнире под первым номером, Медведев – под вторым. Они первая и вторая ракетки мира.

Для Медведева этот финал стал вторым на US Open. В 2019 году он проиграл Рафаэлю Надалю в пяти сетах. Теперь выиграл первый турнир «Большого шлема» в карьере.

Медведеву 25 лет. Он стал вторым россиянином, который выиграл US Open. Первым был Марат Сафин, который побеждал в 2000 году.

В этом сезоне Джокович выиграл три турнира «Большого шлема». Всего за карьеру он побеждал в них 20 раз – столько же у Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

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Источник:
Гол.ру
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