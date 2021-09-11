Медведев на пути к финалу US Open проиграл один сет, Джокович – шесть

В финале US Open-2021 сыграют 🇷🇺 Даниил Медведев и 🇷🇸 Новак Джокович. Матч пройдет 12 сентября, начало – в 23:00 по московскому времени.

На пути к финалу Медведев отдал соперникам один сет. Это произошло в четвертьфинале:

3:0 – против 🇫🇷 Ришара Гаске (первый раунд)

3:0 – против 🇩🇪 Доминика Кепфера (второй раунд)

3:0 – против 🇪🇦 Пабло Андухара (третий раунд)

3:0 – против 🇬🇧 Дэниела Эванса (1/8 финала)

3:1 – против 🇳🇱 Ботика ван де Зандшулпа (1/4 финала)

3:0 – против 🇨🇦 Феликса Оже-Альяссима (1/2 финала)

Джокович проиграл на турнире шесть сетов и только в матче второго раунда против 🇳🇱 Таллона Грикспора не отдал ни одного сета. Полуфинал против 🇩🇪 Александра Зверева продлился пять сетов.

Это второй финал US Open в карьере Медведева. В 2019 году он проиграл Рафаэлю Надалю. Медведев ни разу не побеждал на турнирах «Большого шлема».

Джокович может выиграть четвертый US Open. Чаще всего на турнирах «Большого шлема» он выигрывал Australian Open (девять раз).

Статистика личных встреч Медведева и Джоковича

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