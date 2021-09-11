Медведев — Джокович
US Open
Новак Джокович
Даниил Медведев
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#Медведев — Джокович #Даниил Медведев #US Open #Новак Джокович

Медведев на пути к финалу US Open проиграл один сет, Джокович – шесть

12 часов назад

imago-images.de / Global Look Press

В финале US Open-2021 сыграют 🇷🇺 Даниил Медведев и 🇷🇸 Новак Джокович. Матч пройдет 12 сентября, начало – в 23:00 по московскому времени.

На пути к финалу Медведев отдал соперникам один сет. Это произошло в четвертьфинале:

  • 3:0 – против 🇫🇷 Ришара Гаске (первый раунд)
  • 3:0 – против 🇩🇪 Доминика Кепфера (второй раунд)
  • 3:0 – против 🇪🇦 Пабло Андухара (третий раунд)
  • 3:0 – против 🇬🇧 Дэниела Эванса (1/8 финала)
  • 3:1 – против 🇳🇱 Ботика ван де Зандшулпа (1/4 финала)
  • 3:0 – против 🇨🇦 Феликса Оже-Альяссима (1/2 финала)

Джокович проиграл на турнире шесть сетов и только в матче второго раунда против 🇳🇱 Таллона Грикспора не отдал ни одного сета. Полуфинал против 🇩🇪 Александра Зверева продлился пять сетов.

  • Это второй финал US Open в карьере Медведева. В 2019 году он проиграл Рафаэлю Надалю. Медведев ни разу не побеждал на турнирах «Большого шлема».
  • Джокович может выиграть четвертый US Open. Чаще всего на турнирах «Большого шлема» он выигрывал Australian Open (девять раз).

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Источник:
Гол.ру
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