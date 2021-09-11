Даниил Медведев
US Open
Новак Джокович
Медведев — Джокович
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#Даниил Медведев #Медведев — Джокович #US Open #Новак Джокович

Медведев уже играл в финале US Open. Тогда провел пять сетов, но проиграл Надалю

12 часов назад

XinHua / Global Look Press

🇷🇺 Даниил Медведев и 🇷🇸 Новак Джокович – финалисты US Open-2021. Матч пройдет 12 сентября и начнется в 23:00 по московскому времени.

  • Для Медведева этот финал US Open станет вторым в карьере. В 2019 году он проиграл Рафаэлю Надалю в пяти сетах.
  • Медведев ни разу не выигрывал турнир «Большого шлема», но доходил до финала на US Open (2019) и Australian Open (2021).
  • Единственный россиянин, который побеждал на US Open, – Марат Сафин. Это было в 2000 году.

Медведеву 25 лет. Он вторая ракетка мира и посеян на турнире под вторым номером.

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Источник:
Гол.ру
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