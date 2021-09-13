Сколько Даниил Медведев заработал за победу в финале US Open 💰

Даниил Медведев обыграл Новака Джоковича в финале US Open. Так Медведев взял первый трофей на турнире «Большого шлема» в профессиональной карьере. До этого он дважды играл в финалах подобных турниров. Сначала проиграл Рафаэлю Надалю финал US Open в 2019 году. Потом было разгромное поражение от Джоковича в финале Australian Open.

Общий призовой фонд US Open-2021 составлял 57,5 миллиона долларов. Организаторы пошли на это, но изменили общий расклад по деньгам. Если раньше победитель US Open получал 3 миллиона долларов, то теперь сумма сократилась на 500 тысяч. Поэтому Медведев заработал 2,5 миллиона долларов за победу, Новак Джокович – 1,25 миллиона за второе место .

Мы рассказывали о доходе Медведева за прошлый матч с Новаком Джоковичем. Тогда они играли именно в том большом финале Australian Open. Даниил Медведев проиграл матч в трех сетах, но заработал 1,1 миллиона долларов за второе место на турнире. Джокович после той игры получил на миллион долларов больше. И приблизился к календарному «Большому шлему».