Сколько Даниил Медведев заработал за победу в финале US Open 💰
Даниил Медведев обыграл Новака Джоковича в финале US Open. Так Медведев взял первый трофей на турнире «Большого шлема» в профессиональной карьере. До этого он дважды играл в финалах подобных турниров. Сначала проиграл Рафаэлю Надалю финал US Open в 2019 году. Потом было разгромное поражение от Джоковича в финале Australian Open.
Общий призовой фонд US Open-2021 составлял 57,5 миллиона долларов. Организаторы пошли на это, но изменили общий расклад по деньгам. Если раньше победитель US Open получал 3 миллиона долларов, то теперь сумма сократилась на 500 тысяч. Поэтому Медведев заработал 2,5 миллиона долларов за победу, Новак Джокович – 1,25 миллиона за второе место.
Мы рассказывали о доходе Медведева за прошлый матч с Новаком Джоковичем. Тогда они играли именно в том большом финале Australian Open. Даниил Медведев проиграл матч в трех сетах, но заработал 1,1 миллиона долларов за второе место на турнире. Джокович после той игры получил на миллион долларов больше. И приблизился к календарному «Большому шлему».
В 2019 году Медведев рассказывал об отношении к деньгам и их трате: «Я часто летаю эконом-классом. Не вижу смысла переплачивать тысячу евро за два часа полета. Я могу взять эту тысячу евро и купить новые диски для машины. Кто-то подумает, что это глупо. Но я люблю делать то, что мне нравится». Медведев действительно любит автомобили – и показывает их в инстаграме.
Было и другое интервью, где Медведев говорил подобные вещи о тратах. Он рассказывал, что теннисисты не сами выбирают уровень заработка и призовых денег. Сам Медведев стремится зарабатывать как можно больше, но почти не тратит. Тогда он тоже говорил о ненужных переплатах при полетах в бизнес-классе, но приводил в пример уже три тысячи евро.
В августе 2021 года Forbes включил Медведева в список самых высокооплачиваемых теннисистов мира. Он занял там седьмое место. Forbes посчитал, что Медведев заработал за год 13,9 миллиона долларов. Основной доход ему принесли контракты (8 миллионов). Остальные деньги – призовые. Джокович получил 38 миллионов долларов на том же временном отрезке.
Еще за месяц до старта Олимпиады-2020 Даниил Медведев обошел по призовым доходам Николая Давыденко. К середине июня его общий карьерный заработок по призовым составлял чуть более 16 миллионов долларов. Только Евгений Кафельников из всех русских теннисистов заработал больше – почти 24 миллиона долларов. Об этом рассказывал «Чемпионат».
Медведев объяснял, почему все озвученные призовые – это относительные суммы. Обычно они всегда отличаются от реальных, потому что теннисисты платят налоги. Его слова: «В среднем с указанных призовых, если взять налоги и расходы на команду, наверное, процентов 50 уходит на траты». Придется отдать и половину денег за победу на US Open.